特殊詐欺・闇バイトの不安をLINEで解決！ 専門家に無料相談できる期間限定サービス

「闇バイトから若者を守ろうプロジェクト」での相談イメージ

LINEヤフーは12月5日～2026年1月31日の期間、全国SNSカウンセリング協議会、トランスコスモス、全国心理業連合会と連携して、コミュニケーションアプリ「LINE」上に、闇バイトや特殊詐欺に関する悩みや心配ごとを相談できるLINE公式アカウント「闇バイトから若者を守ろうプロジェクト」を開設する。LINE公式アカウント「闇バイトから若者を守ろうプロジェクト」は、特殊詐欺の認知件数が高まる年末年始に向けて、より実践的な支援を提供すべく、若年層が日ごろから活用している「LINE」上に設けられる相談窓口。専門のカウンセラーに気軽に悩みを打ち明けられる場を提供することによって、実際の行動変容につなげていくことを目指す。同アカウントでは、全国の29歳以下の若年層およびその周囲の保護者・教職員などを対象に、同アカウント開設期間中の18～22時に、「LINE」上で闇バイトや特殊詐欺に関する相談を受け付ける。同アカウントを友だち登録することで相談が可能になり、全国心理業連合会によるサポートのもと、全国SNSカウンセリング協議会のSNS専門カウンセラーが、「LINE」のトークを通じて相談に対応する。