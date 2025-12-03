神奈川・座間で光の中で打つ新感覚ゴルフ体験！「ZAMA GOLF ナイトイルミネーション 2025」

2024年に行われたイルミネーションの様子

日没から22:00まで約1万球の光に包まれたフェアウェイでプレー

フロントで購入できる光るボールを使ってプレーする

プレーイメージ

イルミネーションとともに食事も楽しめる「GG CAFE」も併設

（利用には宴会・貸切予約が必須）

12月24日までの期間は豪華景品が当たる

「ZAMA GOLFクリスマスイベント」も開催中

座間ゴルフ練習場（ZAMA GOLF、神奈川県座間市、運営：草光建設）は2025年12月6日～26年2月末の期間、ショートコース6番ホールにて「ZAMA GOLF ナイトイルミネーション 2025」を毎日開催する。「ZAMA GOLF ナイトイルミネーション 2025」では、日没から22時まで約1万球の光に包まれたフェアウェイでプレーを楽しめる。イルミネーションの「美しさ」と、ショートゲームの「没入感」を両立させることによって、ゴルフの新たな夜の楽しみ方を創出するとともに、座間市の新たな観光名所として地域を盛り上げる。一般的な散策目的のイルミネーションと異なり、本格的なイルミネーションながらプレーの邪魔をしない「気分が上がる」設計で、夜間のプレーを楽しめる。子どもの同伴やプレー中の撮影も可能で、特に予約は必要なく特別料金も発生しない。また、同社の運営する隣接のカフェ「GG CAFE」からは、イルミネーションとともに食事も楽しめる。さらに12月1～24日の期間には、豪華景品が当たる「ZAMA GOLFクリスマスイベント」も行われている。今回は、伊香保温泉旅館の宿泊ペアチケットや、高級すき焼き店の食事券、有名テーマパークのペアチケット、座間市内寿司店の食事券1万円分といった、心も懐も温まる景品を全13点用意する。