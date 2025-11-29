家族で楽しむ冬の花景色、本日から「大東市スマイルミネーション2025」開催

「花」をテーマにしたイルミネーション「光の回廊」のイメージ

今回のテーマは「花」

「トマ豚汁」の提供イメージ

「大東市スマイルミネーション 2024」で行われた

「スマイルウェディング」の様子

「大東市スマイルミネーション 2025」にて

設置されるイルミネーションのイメージ

大阪府大東市は11月29日～12月25日の期間、子どもや子育て世代、市民が笑顔になれる冬の風物詩イベント「大東市スマイルミネーション 2025」を開催し、JR学研都市線・住道駅の北側2階デッキにてイルミネーションを点灯し、まちに温かい光を届ける。今回開催される「大東市スマイルミネーション 2025」では、「花」をテーマに来場者が気軽に撮影できるフォトスポットや、光や音で楽しめる最新の体験型イルミネーションを多数設置することによって、駅前に撮影や交流を楽しめる空間を創出する。初日となる11月29日には、大阪産業大学吹奏楽部による演奏（17時30分から）や、キッチンカーの来場による人気メニュー「トマ豚汁」の販売（16時から）、大東市でのみ体験可能なイベント「スマイルウェディング」（17時から）を予定する、点灯式が行われる。「スマイルウェディング」は、「大東市スマイルミネーション」を象徴するイベントで、参加者には市民に祝福されつつ結婚式を挙げる「特別な体験」を提供する。結婚する人も、立ち会う人も、偶然そこを訪れた人も、みんなが幸せになるイベントで、光に包まれた駅前デッキで執り行われ、毎年多くの人が新郎新婦を見守り、まち全体で幸せを分かち合う光景が広がる。ほかにも会場には、ダイトンと記念撮影ができるフォトスポットや、光や音で楽しめる最新の体験型イルミネーションなどが設置される。