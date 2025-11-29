横浜の街が光で輝く！ 「THE YOKOHAMA ILLUMINATION」開催

横浜の冬景色が深く楽しめる

「デジタルスタンプラリー」も開催

横浜都心臨海部のイルミネーションイベントをつなぐキャンペーン「THE YOKOHAMA ILLUMINATION」が2026年2月28日まで開催中だ。40以上のイベントが一体となり、街全体が光に包まれる特別な季節。今年は、デジタルスタンプラリーや夜景フォトコンテスト、さらに期間限定の豪華コラボ企画も多数登場。“日本新三大夜景都市”に選ばれた横浜の冬景色を、より深く楽しめる内容となっている。「デジタルスタンプラリー」では、対象のイルミネーション＆グルメスポットを巡ってスタンプを集めると、ホテル宿泊券・ディナー券など、豪華賞品を抽選で100人にプレゼントする。ラリースポットは、イルミネーションイベント会場（6エリア・50スポット）と、みなとみらいのグルメスポット（約30店／最大四つまで獲得可能）。賞品は、ハイアット リージェンシー 横浜 ペア宿泊券、崎陽軒本店 お食事券など。「横浜夜景フォトコンテスト」は、東京カメラ部とコラボした特別企画。横浜の夜景やイルミネーションを撮ってInstagramに投稿すると、入賞者には景品をプレゼントする。応募期間は来年1月20日まで。期間限定のコラボ企画としては、横浜桜木町ワシントンホテルが「THE YOKOHAMA ILLUMINATIONを満喫する宿泊プラン」を来年1月10日から2月28日まで販売する。12月中旬に予約開始予定。ホテルニューグランドでは、THE YOKOHAMA ILLUMINATIONを楽しむ宿泊プラン「イルミネーションステイ2025－26」を来年2月28日まで販売する。横浜ワールドポーターズでは、「イルミネーション ランタンボトルづくり」を12月13日に屋上 ROOFTOP WORLD特設テントで開催する。参加費は500円（先着200人）。FMヨコハマ40周年を記念し、「夜でもまひる」FMヨコハマDJクルージングツアーを12月6日に実施する。DJ「鈴木まひる」と明るくディープな横浜のイルミネーションを見に行く限定ツアー（有料）となっている。来年で120周年を迎えるキリンビール横浜工場との特別なコラボが実現。「夜景観賞クルーズ＆Xmasディナー＠キリンビール横浜工場」を12月24日、25日に実施する（事前予約制）。船が通常は寄港しない横浜工場キリン桟橋にクルーズが就航し、特別なXmasディナーを提供する。