渋谷のど真ん中で心がほどける、「Ploom × NAKED, INC. ポップアップストア渋谷」開催

渋谷（東京）の喧騒を抜け、エントランスをくぐった瞬間、まるで別世界に迷い込んだような感覚に包まれた。JTが期間限定でオープンした「Ploom × NAKED, INC. ポップアップストア」だ。加熱式たばこ「Ploom AURA」のリミテッドカラーと新メンソール「EVO」を記念した没入体験型スポット。都会で「格別の一服」が味わえた。階段を上がった2階では、目の前に広がるのが「アクアグリーン体感エリア」。植物に囲まれた癒やしの空間で、光が揺らめき、映像が生きているかのように動く。都会の喧騒を忘れ、深呼吸した瞬間、心がふっと軽くなるのを感じた。隣には氷の世界をイメージした「EVOメンソール体感エリア」。冷たい空気と光の演出が、まるで自分を異世界に連れ出してくれるようだ。さらに上の3階に進むと、そこは都会のオアシス。「The SG Club」のオリジナルドリンクを片手に、「ピエール・エルメ・パリ」のマカロンを味わうひとときは、まさに至福。夜になると、ミュージックブースで「Ploom Urban Night」が始まるとのことだ。1階のショップでは、限定デザインのセットBOXが並び、思わず手に取ってしう。ここでしか買えない特別感に、心が高鳴った。このポップアップストアは、Ploom AURAの魅力を余すことなく伝え、心に深く刻み込まれるほどの驚きと感動を届ける「SENSATIONAL」プログラムの一環だ。都会の喧騒を忘れ、「癒やしのひととき」と「うまさの極みを感じる一服」が味わえるポップアップストアといえよう。