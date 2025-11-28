Ploom AURAが年末年始で半額！ スターターキット1480円キャンペーン

四つの加熱モードで自分好みの一服が味わえる

JTは、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」の定番カラーを、通常価格2980円のところ期間限定の特別価格1480円で、CLUB JTオンラインショップ、全国のPloom Shop、コンビニエンスストア、たばこ販売店などで販売するキャンペーンを実施する。「Ploom AURA」は、「味わい」を中心に進化した加熱式たばこ用デバイス。JT独自の新加熱技術“SMART HEATFLOW”によって、かつてない満足感と、たばこ本来の味を愉しむことができる。また、新搭載の“HEAT SELECT SYSTEM”により、選べる4つの加熱モードで自分の好みに応じた一服を愉しめる。さらにデザインは、繊細で有機的な曲線と、コンパクトでスリムなフォルムに進化し、美しさと実用性を兼ね備えておりユーザーの一服を引き立てる。今回、好評を得ている「Ploom AURA」をより多くの人に愉しんでもらいたいとの想いから、12月8日から2026年1月18日までの期間限定で、「Ploom AURA」スターターキットを特別価格1480円で販売する。今後もJTは、個々のお客様の多様なニーズに応え、これまで以上に満足してもらえる商品の提供、サービスの向上を目指していく。