郵便・宅配物をまとめて受け取る新発想、タンスのゲンからアーチ型の宅配ボックス

アーチデザイン宅配ボックス

玄関まわりに自然となじむデザイン

ポストはA4サイズのレターパックを受け取れる

宅配ボックスは大きい荷物の受け取りが可能

ウエイトベースによって、

外構工事を行うことなく転倒や盗難を防げる

付属のワイヤーやアンカーボルトを使えば、

よりしっかりと固定可能

暗証番号の漏洩を防げるゼロリターン錠を搭載し、

非常用のキーも付属

高脚によって雨の日の底からの浸水を防げる

投函場所がわかりやすいステッカー付き

カラーバリエーションは全5色

タンスのゲンは6月11日に、宅配ボックス「LIVBOX（リブボックス）」シリーズの新モデルとして、玄関まわりにやさしく馴染むアーチデザインを採用した「アーチデザイン宅配ボックス」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、チャコールグレー、グレージュ、フレアレッド、ウッドブラウン×ブラック、モルタルブラック×ブラックの5色。価格は2万4999円。「アーチデザイン宅配ボックス」は、ポストと宅配ボックスを一体化することで、郵便物から大型の宅配物まで、まとめて受け取れる。玄関まわりに自然と馴染むデザインながら、ポストはA4サイズのレターパックの受け取りに対応している。ポストと宅配ボックスの合計で、約103L分の荷物の受け取りが可能な大容量設計を採用し、宅配ボックスは大きい荷物を受け取れる。本体底部には、レンガブロックや水を入れたペットボトルなどを入れることで転倒や盗難を防げるウエイトベースを備えており、設置にあたって外構工事は必要なく、届いたその日から設置できる。あわせて、本体背面に通してドアや柱へ固定可能なワイヤーと、地面に固定できるアンカーボルトも付属し、よりしっかりとした固定にも対応する。さらに、設定した暗証番号で解錠すると数字が自動で0に戻る、ゼロリターン錠を搭載しているため、暗証番号の漏洩を防げる。暗証番号は後から変更可能で、万が一暗証番号を忘れてしまった場合に備えて、非常用のキーも付属する。扉の内側に段差を設けることで、隙間から雨水やほこりが侵入しにくくするとともに、雨の日の底からの浸水を防ぐ高脚を備えている。また、アーチ型デザインによって天板に雨水が溜まらず、自然に流れ落ちるので劣化やサビが抑えられ、より長くきれいな状態で使える。そのほか、宅配ボックスとポストはそれぞれひと目でわかるステッカー付きで、配達員にとって迷わず投函しやすい。また、スリット窓を備えているため荷物の有無がひと目でわかる。