スマホ疲れの今、あえてアナログ　世界最小ポラロイドがZ世代に刺さる

Polaroid Go Generation 3

「Polaroid Go Generation 3」のポイントとは？

使用イメージ

5色のカラーバリエーションを用意

VISTAL VISIONは6月5日に、インスタントカメラブランド「Polaroid（ポラロイド）」から、インスタントカメラ「Polaroid Go Generation 3」を発売した。カラーは、White、Black、Purple、Light Blue、Tealの5色。価格は1万6880円。「Polaroid Go Generation 3」は、ブランドメッセージ「The Best of Summer is Analog」に基づいて誕生した、世界最小のアナログインスタントカメラ。Polaroid Goフィルムに対応し、「Polaroid」のアイコニックなフレームはそのままに、小さなフォーマットで写真をプリントできる。持ち運びやすいコンパクトサイズの本体には、セルフィーミラー、セルフタイマー、二重露光モードといった多彩な機能を備えており、旅行やフェス、友人との日常といったさまざまなシーンで、気軽にクリエイティブな撮影を楽しめる。さらに、光学性能やフラッシュ性能の向上によって、コンパクトながら本格的な撮影体験を実現している。焦点距離63.75mm、絞りF14.4／f32のレンズを搭載し、シャッタースピードは500分の1～1秒に対応する。サイズは幅83.8×高さ64.6×奥行き106.5mmで、重さは340g。昨今、デジタル疲れが広がる中にあって、Z世代を中心とした若い世代はよりリアルで、手に触れられ、記憶に残る体験への関心が高まっている。スマートフォン越しではなく、自分の手で「瞬間を残す」行為そのものの価値が見直されつつあることを受けて、「Polaroid Go Generation 3」が開発された。