ポラロイドの第3世代インスタントカメラ「Polaroid Now ＆ Now＋ Generation 3」を発売

「Polaroid Now Generation 3」(上)と

「Polaroid Now+ Generation 3」

明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるように最適化

露出計の配置を変更

「Polaroid Now Generation 3」および

「Polaroid Now+ Generation 3」による作例

二重露光モードでの撮影イメージ

「Polaroid i-Type」フィルムと

「Polaroid 600」フィルムに対応

別売のフィルターセット(左)と、

フィルターセットを使用した作例

「Polaroid Now+ Generation 3」は

スマートフォンとのBluetooth接続に対応

専用アプリは多彩な撮影モードの利用に加えて、

撮影した写真をスキャンして保存することも可能

VISTAL VISIONは4月11日に、Polaroid(ポラロイド)の第3世代インスタントカメラ「Polaroid Now Generation 3」と「Polaroid Now+ Generation 3」を発売する。「Polaroid Now Generation 3」は、カラーがBlack、Pebble White、Arctic Blueの3色で、公式オンラインショップでの価格は2万4900円。「Polaroid Now+ Generation 3」は、カラーがBlack、White、Arctic Blueの3色で、公式オンラインショップでの価格は2万9800円。「Polaroid Now Generation 3」「Polaroid Now+ Generation 3」ともに、明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるよう最適化したクラシックなアナログインスタントカメラ。2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択するとともに、露出計の配置を変更して、より明るく美しい写真の撮影を可能にした。1枚の写真に二つの瞬間を重ねて撮影する、二重露光モードも備えている。対応するフィルムは、アイコニックなフルサイズの「Polaroid i-Type」フィルムと「Polaroid 600」フィルム。そのほか、別売のフィルターセット(発売日未定)にも対応する。「Polaroid Now+ Generation 3」は、スマートフォンとBluetooth接続することで、専用のスマホアプリから絞り優先モード、リモート操作、マニュアルモードといった多彩な撮影機能も利用できるようになる。専用アプリは、撮影した写真をスキャンして保存する機能も備えている。