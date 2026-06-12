AIコアで接続を最適化 最大約112台接続できるROGの最新ゲーミングルーター

AIコア内蔵のゲーミングルーターがROGから登場

放熱性能も向上 最大19Gbpsの無線通信が可能

ROG Rapture GT-BE19000AI

最大19Gbpsの無線通信、有線ポートで最大31Gbpsを発揮

デッドゾーンを削減した精密アンテナを八つ搭載

ASUS JAPANは6月12日から、AIコアを内蔵したゲーミングルーター「ROG Rapture GT-BE19000AI」を全国の家電量販店とECサイトで順次販売する。想定販売価格は13万4820円。新製品は、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」から登場するゲーミングルーター。専用AIコアとクアッドコアCPUを搭載し、ネットワークの安定性とパフォーマンスを自動で最適化できるのが特徴だ。サイズは約350×350×220mmで、重さは約2kg。専用の組み込みAIコアは、従来のルーターでは処理できなかったトラフィック最適化・リアルタイム制御が可能に。ゲーム中・配信中・多数デバイス接続時も、ネットワークの安定性を高められる。また、ルーター上でコンテナアプリケーションを直接稼働できるDocker Engineを搭載。PCやサーバーを別途用意せずにAIサービスやIoT管理を実現できる。接続面では、トライバンド方式（2.4GHz／5GHz／6GHz）＋4096-QAM／320MHzチャネルで、最大19Gbpsの無線通信が可能。10G×2・2.5G×4の有線ポートで最大31Gbpsのネットワーク容量を発揮する。無線同時接続台数は最大で約112台。さらに、本体には厚みを30％増したアルミプレートとナノカーボンコーティングを採用。前世代機比で放熱性能を18％向上させた。このほか、ゲストネットワークPro、AiProtectionなど、家庭用でも高度なネットワーク管理・セキュリティーを確保できる。