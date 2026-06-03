最大16K×カラフル配線、Pixioの新DisplayPort 2.1ケーブルでゲーミング環境が“映える”

PXD2154​​​​

次世代スペックでゲームも映像も圧倒的高品質

DP54を取得

滑らかで臨場感のある映像

カラーバリエーション

使用イメージ

Hameeは、ゲーミングモニターブランド「Pixio（ピクシオ）」で最大16K対応の高性能DisplayPort 2.1ケーブル「PXD2154」の予約販売を6月2日に開始した。発売は、2mモデル（価格は3480円）が6月22日、3mモデル（同3980円）が6月29日を予定している。これまで隠すものだったケーブルを、インテリアとして楽しむという新発想が特徴。Pixioのカラーモニターとカラーがそろえられる設計で、デスク環境の統一感を高めることができる。PXD2154は、VESA公式認証（DP54）を取得したDisplayPort 2.1規格ケーブル。最大16K（15360×8640）の解像度で、リフレッシュレートが4K／240Hz、8K／120Hz、16K／60Hz、最大32ch対応のオーディオなどが特徴となる。高解像度・高フレームレートに対応しており、最新GPUとの組み合わせでゲーミングや映像制作のパフォーマンスを最大限に引き出す。カラーは、2mモデルがブラック／ブルー／ピンク／ホワイトの4色、3mモデルがブラック／ホワイトの2色を用意。デスクセットアップのトータルコーディネートが楽しめる。ナイロン編組ケーブルとニッケルメッキコネクタを採用し、耐久性も確保。ゲーミングデスクや推し活部屋など、カラーコーディネートを楽しむユーザーに適している。Pixioは「自分らしさ」を重視したゲーミング環境づくりを提案するブランド。今回のケーブルも、デスク全体の世界観を完成させるプロダクトとして開発された。