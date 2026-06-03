α7R VI対応液晶保護フィルム発売、9H強度で高透明

「SONY α7R VI ／ α7 V ／ α1 II ／ α9 III ／ α7R V 専用

EX-GUARD 液晶保護フィルム」（左）と、

「SONY α7R VI ／ α7 V ／ α1 II ／ α9 III ／ α7R V 専用

液晶保護フィルムIII」（右）

専用サイズで貼りやすい

ハクバ写真産業は、ソニーのミラーレス一眼カメラ「α7R VI」などに対応した液晶保護フィルムとして、「SONY α7R VI ／ α7 V ／ α1 II ／ α9 III ／ α7R V 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」と「SONY α7R VI ／ α7 V ／ α1 II ／ α9 III ／ α7R V 専用 液晶保護フィルムIII」を販売している。「SONY α7R VI ／ α7 V ／ α1 II ／ α9 III ／ α7R V 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」「SONY α7R VI ／ α7 V ／ α1 II ／ α9 III ／ α7R V 専用 液晶保護フィルムIII」ともに、SONY α7R VI、SONY α7 V、SONY α1 II、SONY α9 III、SONY α7R Vに対応した液晶保護フィルムで、それぞれの機種に合わせた専用サイズのため、パッケージから取り出してそのまま貼り付けられる。フィルム表面には、油や水をはじくフッ素コート処理を施しており、指紋汚れなどが付いてしまった場合でも拭き取りが容易となっている。シリコン粘着層によって、フィルムを画面に置くだけで自然に貼り付き、貼り付けに失敗してしまった場合でも、シリコン粘着層の自己吸着性で吸着力を損なうことなく貼り直せる。「SONY α7R VI ／ α7 V ／ α1 II ／ α9 III ／ α7R V 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」は、エクストラハードコートを施すことで、ガラス並みの高硬度9Hを実現しており、鋭利なものが当たっても傷が付きにくい。また、高硬度ながら曲げに強く割れにくいので、貼りやすく、かつ安心して使える。貼り付け時に入ってしまった気泡が自然に消えるバブルレスタイプであり、微細なホコリならシリコン粘着層が取り込んで、気泡を発生させない。さらに、フィルム表面には指紋防止加工が施されているため、タッチ操作をしても指紋が目立ちにくい。価格は3080円。「SONY α7R VI ／ α7 V ／ α1 II ／ α9 III ／ α7R V 専用 液晶保護フィルムIII」は、反射光を抑える反射防止（AR）コートの採用によって貼る前よりも高い視認性を実現し、業界最高クラスの全光線透過率95.6％の透明度で、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出せる。フィルム表面には、表面硬度3Hの保護力を実現するハードコート処理を施すことで、液晶画面を美しい状態のまま保ってくれる。また、帯電防止効果を備えており、静電気の発生が抑えられるので、液晶画面に埃や塵を寄せ付けない。さらに、シリコン粘着層によって貼り付け時に入ってしまった気泡が自然に消えるほか、微細なホコリならシリコン粘着層が取り込んで気泡を発生させない。価格は1970円。