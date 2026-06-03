盛れる×落とさない、スマホをアクセサリー化する新提案「マグネットスマホリング」がかわいさと実用性を両立

MAGKEEPスマホリング

「透明ラメ」で写真をかわいく演出

P-STRMKBECシリーズ

推しの写真を魅力的に引き立てる

カラーは3色

背面にミラーを搭載

3色のカラーを用意

MagSafe対応機器にマグネットで簡単装着

エレコムは、スマートフォン（スマホ）を自分好みにカスタマイズできる新製品「MAGKEEP（マグキープ）スマホリング」を5月下旬から発売している。これまでのスマホリングとは一線を画すのが、「見せる楽しさ」を重視したデザイン性。アクセサリー感覚で装着でき、スマートフォンそのものをファッションの一部として楽しめる。最近では、スマホが単なる通信機器から自己表現ツールへと進化しているが、今回の製品はその流れを加速させる。今回、ラインアップされたのは2タイプ。一つは中央部分が透明でラメ入りの「P-STRMKBECシリーズ」で、ケースに挟んだ写真やステッカーを際立たせ、“盛れる”仕様になっている。推しの写真やお気に入りのデザインを魅力的に引き立てることができ、若年層を中心に人気の「推し活」との相性も抜群だ。カラーはホワイト／シルバー／ブルーの3色で、シンプルながらトレンド感のある仕上がりとなっている。もう一つのタイプは、背面にミラーを搭載した「P-STRMKBEMシリーズ」。外出先でもさっと身だしなみを確認できる。スマホは常に持ち歩くアイテムだけに、鏡と一体化することで日常の利便性が大きく向上。通勤・通学や外出が多いユーザーにとって、実用的なポイントとなる。また、MAGKEEPスマホリングはMagSafe対応iPhoneや対応ケースにマグネットで簡単に装着が可能。さらに、ビーズチャーム部分に指を通すことでスマホの落下防止にも役立つ。チャームはカニカン仕様で取り外しできるため、好みに応じたカスタマイズも自在。手持ちのチャームと組み合わせれば、世界に一つだけのスマホアクセサリーを作ることができる。なお、付属のメタルリングステッカーを使えば、MagSafe非対応スマートフォンでも使用できる点もうれしい。スマホリングは、これまで落下防止のための実用品というイメージが強かったが、今回の製品はその常識を覆す。「見せる」「飾る」「自分らしくする」という三つの価値を兼ね備え、スマホアクセサリーの新たなトレンドを予感させる。