iPhoneユーザー必見！ アップルの「探す」機能に対応したスマホスタンドで紛失トラブルをゼロへ

MOFT 紛失防止スマホスタンド

スマホスタンドの位置を瞬時に把握

アップルの「探す」機能に対応

カード収納＋スタンド＋グリップ機能

をそのまま継承

ミニマルなのに多機能

素材に「MOVAS」を採用

4色を用意

PC・スマホアクセサリーで人気ブランドの「MOFT（モフト）」から、「MOFT 紛失防止スマホスタンド」が発売となった。価格は7880円。従来のスリムでミニマルなフォルムをそのままに、アップルの「探す（Find My）」ネットワークに対応したことで、紛失防止性能が大幅に強化されている。今回のモデルは、アップルの「探す」機能に対応したことによって、「地図で現在位置を確認」「アラート音で所在を知らせる（最大70dB）」「友達・家族と位置情報を共有」など、紛失防止スマートタグ「AirTag」と同程度の追跡体験が可能。Bluetooth範囲は屋外で40m、屋内で30mと広く、カフェや外出先で置き忘れても、すぐに見つけられる。MOFTの定番仕様である「カード収納＋スタンド＋グリップ」機能をそのまま継承。クレカや交通系ICカードを1～2枚収納できることに加え、縦置きと横置きに対応したスタンド、片手操作が安定するグリップなど、スマホが快適に使える設計に仕上げている。動画視聴やWeb会議、撮影に相性が良い点もポイントだ。紛失防止機能を搭載しつつ、MagSafe充電に対応しているのも特徴。1回の充電で最大6カ月持続する省電力設計で、バッテリー残量はインジケーターで確認できる。さらに、磁力15Nのマグネットでしっかり固定され、日常生活の揺れや動きでも外れにくい。素材にはMOFTが開発したヴィーガンレザー「MOVAS」を採用。高耐久で、汚れや色あせに強く、本革のような質感を兼ね備えている。カラーは、「ミスティグレー」「サンライズオレンジ」「ジェットブラック」「ダークチェリー」の4色。MagSafe対応iPhone12～17シリーズに適合し、付属リングを使えば全機種に装着可能だ。紛失防止・ミニマルデザイン・多機能を一つに詰め込んだMOFTの新スタンドは、「なくさない安心」と「スマートな使いやすさ」を両立。外出の多いユーザーや、シンプルなワンデバイス運用を求める人にとって、新たな定番アイテムになりそうだ。