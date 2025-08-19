モバイルワーク！ SIMフリー2 in 1タブレット端末「aiwa tab WS10L」

10.5インチの法人限定2in1 Windowsタブレット端末

「aiwa tab WS10L」が販売開始

社内と同じように働ける通信環境が構築可能

アイワマーケティングジャパンは8月21日に、「aiwa」ブランドから、ビジネスユースに対応する性能とインターフェイスを兼ね備えた、10.5インチの2in1 Windows SIMフリータブレット端末「aiwa tab WS10L」の、法人限定モデルとしての販売を、ダイワボウ情報システムとTD SYNNEXにて開始した。価格はオープンで、実勢価格は6万9800円前後。「aiwa tab WS10L」は、nanoSIMカードスロットを備えており、外出先でも社内と同様に働ける通信環境を構築できる2in1 Windowsタブレット端末。CPUにインテルN100、10.5インチIPS液晶ディスプレー（解像度1920×1280）、メモリー8GB、128GBのSSDを搭載し、インターフェースはUSB Type-C（映像・音声出力対応）×2基、microHDMI出力×1基、microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット、200万画素／500万画素のウェブカメラなどを備えている。対応無線通信は、IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax準拠の無線LANと、Bluetooth 5.3、および4G（B1／3／8／11／18／19／21／26／28／41）。OSはWindows 11 Pro 64ビット。バッテリ駆動時間は最大約4.5時間。サイズは幅247.0×高さ173.0×奥行き9.2mmで、重さは595g。