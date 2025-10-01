テスコム、190℃で本格スタイリング！コンパクトサイズの「ミニストレートアイロン」「ミニカールアイロン」

最高温度190℃で本格的なスタイリングを実現する

ミニストレートアイロンとミニカールアイロンが登場

横幅20mmのプレートで時短ストレート

使用イメージ

TS120A

TM122A

テスコム電機は10月中旬に、ナノセラミックコーティングで摩擦によるダメージを抑えて、なめらかに髪をすべらせつつ最高温度190℃で本格的なスタイリングを実現する、ミニストレートアイロン「TS120A」とミニカールアイロン「TM122A」を発売する。どちらも、カラーはグレージュ、ブラックの2色で、価格はオープン。「TS120A」「TM122A」ともに、粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングによって、同社の従来機種と比較してすべりやすさを32％向上し、摩擦ダメージに配慮したひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現した。そのほか、電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納でき、電源コードの根元部分は360°回転するため、ねじれにくく使いやすい。また、ばらつきがちな電源コードをすっきりまとめて収納可能なクイックコードバンド付が付属する。「TS120A」は、コンパクトながら最高温度190℃で本格的なスタイリングが可能となっており、髪をしっかりとらえる横幅20mmのプレートによって時短ストレートを実現する。ストレートだけでなく毛先ワンカールにも対応するほか、トップの立ち上げや寝癖直し、毛先のニュアンスカールなどにも適している。あわせて、両面3D「ぴたっと」プレートを搭載し、髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着させられるため、毛先まで逃さずしっかりキャッチして整えられる。さらに、上下プレートを温めるダブルヒーターを採用することで、電源をオンにしてから約35秒で使用できるようになる。かばんに入れてもかさばらないコンパクトサイズで、プレートを閉じた状態でロック可能なため、旅行にも持っていきやすい。「TM122A」は、コンパクトながら最高温度190℃で本格的なスタイリングが可能となっており、しっかりしたカールが巻ける25mm径で、ショートヘア～ボブの人に適している。前髪や顔周り、おくれ毛のセットにも役立つ。電源をオンにしてから約45秒で立ち上がり、スタンド付きなので熱い状態でも机やドレッサーに安定して置ける。また、コンパクトサイズでかばんに入れてもかさばらないため、旅行にも持っていきやすい。