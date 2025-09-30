熱ダメージを抑えて誰でも簡単にカールをつくれる「curl iron」

「curl iron」

MUKは、プロも愛用する美容ブランド「INGRACE Velena（イングレイス ヴェレナ）」から、カールアイロンの新商品「curl iron」を9月26日に発売した。毎日のスタイリングで、「髪のダメージ」と「仕上がりの再現性」は多くの人が抱える共通の悩み。特に、ヘアアイロンは高温で使用するため髪を傷めやすく、「うまく巻けない」「すぐにカールがとれる」といった不満も少なくない。今回発売する「curl iron」は、髪のダメージや仕上がりの再現性といった悩みを解決するため、プロの現場でも評価される技術を搭載。誰でも簡単に美しいカールを実現し、髪をいたわりながら理想のスタイルを叶えることを目指して開発された製品となっている。バレルを開くとプレートの温度が一時的に上がる独自の設計により、熱を均一に伝えて過剰なダメージを防ぎ、美しいカールを叶える。また、独自の設計で、不器用な人でも簡単に理想のカールを実現する。テラヘルツ配合プレートを搭載し、遠赤外線の波長に重なる「テラヘルツ波」が髪内部の水分にアプローチ。キューティクルを補修・保護し、髪本来の保水力を引き出すため、低温でも十分に巻くことができる。また、髪のうるおいを守るマイナスイオンを組み合わせることで、水分蒸発を抑え、自然なツヤと柔らかさのあるカールに仕上げる。このほか、4段階温度設定（140℃／160℃／180℃／200℃）、30分自動電源オフ機能、温度メモリー機能、ワンタッチで簡単に抜けるレバー式プラグ、カール操作を妨げない360°回転コードなど、日常使いに便利な安心機能を多数搭載。初めての人でも、毎日のスタイリングを安心して楽しめるよう設計した。価格は1万3200円。カラーはブラック、グレージュの2色。