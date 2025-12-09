1万円以下でも音質と装着感を重視 ツートンカラーが映えるfinalの有線イヤホン「A2000」

finalからコスパ重視の有線イヤホン

あえてパーツを小ロット生産 精度の高い独自ドライバーユニットを採用

A2000

外はブラック、内側はブルーのツートンカラー

シボ塗装仕上げ

取り外し可能なケーブル

圧迫感のない装着感で耳の負担を軽減

イヤホンを3点で保持。

安定した装着感でフィットする耳の形も幅広い

使用例

finalは12月12日、有線イヤホン「A2000」をfinal公式ウェブストア、全国の家電量販店、イヤホン・ヘッドホン専門店などで発売する。価格は9800円で予約受付中。新製品は、手に取りやすい価格帯ながら、どんなジャンルの楽曲も楽しめるハイコストパフォーマンスモデルとして登場する。Aシリーズは、実際の音楽視聴状況に沿った新たな評価法を採用して、音作りをしているのが特徴の一つ。同モデルも新たな評価方法により、一音一音が輪郭を持って浮かび上がるように定位し、明瞭な音と弾むような低音が楽しめる。本体は定番のブラックに、内側には鮮やかなブルーが目を引く、ツートンカラー仕様。表面は加水分解しにくいシボ塗装仕上げで、皮脂や指紋が付きにくく、汚れも目立たない。ドライバーユニットには自社開発の完全新設計6mmφダイナミックドライバーユニット「f-Core DU」を採用。フロントハウジングに磁力の影響を受けにくく、比重の高い真鍮、ボイスコイルに30マイクロの超極細な銅被覆アルミ線を使用し、最小限の接着剤で組み立てることで可動部を軽量化している。さらに、振動板は通常の1／3程度の小ロットで丁寧にプレスすることで、歪みのない均一な振動板の成形を可能とした。きょう体設計は、エンジニアが主導し、最新の研究成果を製品化するシリーズ「Bseries」のボディ設計をベースに据え、耳に負担のかかりやすい圧迫感を取り除いた、ストレスフリーな装着感を実現している。重量は20gで、コード長は1.2m。ケーブルは取り外し可能で、最も汎用性の高いφ0.78規格2PINコネクターを採用する。