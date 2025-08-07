もう外す必要なし!? 挿したまま持ち運べる超小型SSD「SSPJ-UTCシリーズ」

「SSPJ-UTC」シリーズ

スマホとPCの両方で使いやすい

接続イメージ

アイ・オー・データ機器は8月6日に、USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1）に対応した、USB Type-C接続の小型外付けSSD「SSPJ-UTC」シリーズを発売した。価格は、容量256GBの「SSPJ-UTC256」が7700円、容量512GBの「SSPJ-UTC512」が1万3200円で、どちらも9月上旬の出荷を予定している。「SSPJ-UTC」シリーズは、PCやスマートフォンに接続した際の出っ張りを約8.5mmに抑えており、引っかかって抜けてしまうことがないので、「挿しっぱなし」で使えるUSB Type-C接続の外付けSSD。USB Type-C接続のため、PCをはじめスマートフォンやタブレット端末など幅広い機器で使用可能で、読み込み速度は最大毎秒450MB、書き込み速度は最大毎秒400MBと、高速転送を実現している。そのほか、macOSのバックアップ機能である「Time Machine」や、Windows用のバックアップソフト「Sync Connect＋」にも対応する。サイズは幅23×高さ14×奥行き15mmで、重さは約4.0g。