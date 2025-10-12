第2弾はハイスペックノートPC最大25％オフやスペシャルモデル9万円オフ！ MSIストア6周年祭

対象ノートPCが最大25％オフ、

スペシャルモデルが9万円オフになるキャンペーン開催中

ゲーム体験を次のレベルに

Crosshair-16-HX-D14VFKG-5011JP

エムエスアイコンピュータージャパンは10月31日まで、ハイスペックノートPCなど対象ノートPCを最大25％オフにするほか、スペシャルモデルを通常販売価格から9万円オフにする「MSIストア 6周年祭 第2弾」をキヤノンマーケティングジャパンが運営するMSI公式オンラインショップ（MSIストア）で開催している。同キャンペーンでは、MSIストア6周年を記念したハイパフォーマンス型ゲーミングノートPC「Crosshair 16 HX D14V」シリーズの内部構成を厳選したスペシャル「Crosshair-16-HX-D14VFKG-5011JP」を通常販売価格の27万9800円から9万円オフの18万9800円で販売している。Crosshair-16-HX-D14VFKG-5011JPは、eスポーツの舞台で勝ち続けるべく、妥協のないスペックを追求しており、プレイヤーのゲーム体験を次のレベルへと導く。あわせて、「Modern-14-F1MG-5123JP」を通常価格16万9800円のところ25％オフの12万6800円、「Modern-15-F1MG-5113JP」を通常価格14万4800円のところ18％オフの11万7800円、「Stealth-A16-AI+A3XWIG-6321JP」を通常価格52万9800円のところ14％オフの45万4800円、「Thin-15-B13UC-6001JP」を通常価格15万9800円のところ13％オフの13万7800円などで販売している。