三井住友カード「対象のコンビニ・飲食店で最大7％還元」が「モバイルオーダー」にも拡大！

人気飲食チェーンのモバイルオーダーも7～20％ポイント還元に

お得なポイントサービスがさらに拡充

10月1日から31日までキャンペーンを実施予定

2025年12月1日から「スマホのタッチ決済」以外の

店頭決済時のポイント還元率を見直す

三井住友カードは、同社が発行する対象カード向けサービス「対象のコンビニ・飲食店で最大7％還元！」サービスに、9月16日から「対象の飲食店でのモバイルオーダー」を追加した。「対象のコンビニ・飲食店で最大7％還元！」は、対象店舗で「スマホのタッチ決済」で支払うと、利用金額200円につきVポイントで7％還元するサービス（通常0.5％＋上乗せ6.5％）。対象カードは、「Oliveフレキシブルペイ（クレジットモードのみ）」「三井住友カード（NL）」など、三井住友カードが発行する主なクレジットカード。「Vポイントアッププログラム」「家族プログラム」など他のプログラムも同時適用でき、ポイント還元率は最大20％となる。さらに今回、「マクドナルド」「モスバーガー・モスバーガー＆カフェ」「ケンタッキーフライドチキン」「吉野家」「すき家」「スターバックス」のモバイルオーダーでも、対象カードで決済するとVポイントで7～20％還元する。ただし、スターバックスのモバイルオーダーはApple Pay決済に限り、スターバックスカードへのチャージは対象外。また、モスバーガーとケンタッキーフライドチキンは、自社配達サービスも対象となる。一方、三井住友カード（NL）の「対象のコンビニ・飲食店で最大7％還元！」の店頭決済時のポイント還元率について、12月1日から「スマホのタッチ決済」以外は上乗せなしとする（還元率は通常と同じ）。「Vポイントアッププログラム」「家族プログラム」「マイ・ペイすリボの選べるポイント特典（Aコース）」「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで最大7％還元！」も同様に「スマホのタッチ決済」以外の還元率を見直す。新サービス開始を記念し、10月1日から31日まで対象カードで一会計当たり250円以上モバイルオーダーすると抽選の対象となる「モバイルオーダー7％還元リリース記念！対象店舗ご利用で5,000円相当のVポイントプレゼントキャンペーン！」を実施する。