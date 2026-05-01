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東京・東村山市に「MCUD Retail東村山」　ベイシアなどが出店

暮らし

2026/05/01 16:00

　三菱商事都市開発は4月30日に、東京都東村山市において開発計画を進めていたNSC（Neighborhood Shopping Center：近隣型ショッピングセンター）「MCUD Retail東村山」が竣工したことを発表した。

「MCUD Retail東村山」の外観イメージ

西武新宿線「東村山」駅から徒歩14分

　MCUD Retail東村山は、スーパーマーケットを核テナントとする地上2階建のNSC。核テナントはスーパーマーケットの「Beisia Foods Park 東村山店（以下、ベイシア）」で、東京都内への出店は12年ぶり2店舗目となる。ドラッグストア「マツモトキヨシ」なども出店し、日常利用に適した生活密着型の商業施設となる。なお、「ベイシア」と「マツモトキヨシ」は5月20日にグランドオープン予定。
 
周辺マップ

　アクセスは、西武新宿線の「東村山」駅から徒歩14分。東村山駅周辺では現在、南北に延びる都道16号線（府中街道）や、東西に延びる都道129号（鷹の道）にある踏切を廃止して、交通渋滞の解消を目指す鉄道の高架化工事が進められている。あわせて、東口駅前広場のリニューアル工事も並行して進められており、「MCUD Retail東村山」のさらなる賑わいが期待できる。
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