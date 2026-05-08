「STOP！熱中症」クールワークキャンペーン実施中

職場における熱中症対策の

強化を求めるキャンペーンが9月末まで開催中

すべての職場に対して呼びかけ

「STOP！ 熱中症 クールワークキャンペーン」

の期間中に実施すべき項目

厚生労働省は5月1日～9月30日の期間、「STOP！ 熱中症 クールワークキャンペーン」を開催している。同キャンペーンは、3月に定められた「職場における熱中症防止のためのガイドライン」に基づく、熱中症防止対策を講ずるよう広く呼びかけるとともに、期間中に事業者が以下の事項について重点的な対策を徹底することを求めて、すべての職場に対して行われる。（1）湿球黒球温度の値（WBGT値）の把握、およびその値に応じた熱中症予防対策の実施（2）熱中症の重篤化による死亡災害を防止すべく、「早期発見のための体制整備」「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」「関係者への周知」の実施（3）糖尿病、高血圧症といった、熱中症の発症に影響を及ぼす恐れのある疾病を有する人に対する、医師などの意見を踏まえた配慮なお、同キャンペーンは7月を重点取組期間としている。