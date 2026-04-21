持ち歩く涼しさで暑さ対策、ビックカメラで新ハンディファン「SEA SIDE WINDS」発売

SEA SIDE WINDS

涼しさとデザイン性を追求した新しい夏の定番

カラーは3色を用意

ラインアップは全6機種

バッグに付けて使える「カラビナ付きハンディファン」

カラビナ付きハンディファン

メイクチェックもできる「折りたたみ式ミラーファン」

折りたたみ式ミラーファン

手をふさがず使える「クリップファン」

クリップファン

両手フリーで快適「ネックバンドファン」

ネックバンドファン

電源不要のひんやり感「ネックリング」

ネックリング

しっかり冷やしたい人向け「冷却プレート付きダブルファン」

冷却プレート付きダブルファン

外出時の暑さ対策を快適で心地よく

ビックカメラは、オリジナルブランド「ビックアイデア」でリゾート感あふれるデザインと実用性を両立したハンディファンシリーズ「SEA SIDE WINDS（シーサイドウィンズ）」を4月中旬から順次発売している。SEA SIDE WINDSは、「暑い季節をリゾート気分で過ごしたい」という思いから誕生したシリーズ。白壁の街並みや、静かな海のきらめきをイメージしたデザインで、涼しさを持ち歩くだけでなく、夏を前向きに楽しむためのアイテムとして開発された。カラーは、「サンライズミント」「ヌーンホワイト」「マジックピンク」の3色。日の出から夕暮れまでの海辺の情景を連想させる色合いで、機能性だけでなく持つ楽しさにもこだわっている。ラインアップは、用途やライフスタイルに合わせて選べる全6機種。通勤や通学、レジャー、屋外イベントなど、さまざまな夏のシーンに対応する。コンパクトで軽量。バッグに装着でき、卓上ファンとしても使えるベーシックモデル。価格は1380円と手に取りやすい。ミラーとLEDライトを搭載し、身だしなみ確認にも便利。折りたたんで持ち運べる多機能タイプで、外出時間の長い人におすすめだ。価格は2480円。日傘やリュックに装着可能。移動中でもピンポイント送風ができ、デスクファンとしても活躍する。価格は2480円。首に掛けて使えるネックバンド型。通勤や買い物中も快適で、くるっと巻いてコンパクト収納できるのも特徴だ。価格は2480円。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用。結露しにくく、繰り返し使える手軽な冷却アイテムだ。価格は980円。二重構造の羽根と冷却プレートで、シリーズ最上位の冷感を実現。4月下旬発売予定の注目モデルだ。価格は2980円。SEA SIDE WINDSは、持ち歩きやすさ、見た目の軽やかさ、使うたびに気分が上がるデザインなど、さまざまなニーズに応えている。ただ涼むだけでなく、夏を楽しむための涼しさを選んでみてはいかがだろうか。