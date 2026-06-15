歩いた軌跡まで記録する、GPS×高度・気圧も見えるスマートウォッチ「FOSMET T20」

FOSMET T20

登山でも安心、高度・気圧・方位をリアルタイム表示

現在の状況を直感的に把握

100種類以上のスポーツモードに対応

450mAhバッテリー

スマートウォッチの進化が加速する中、アウトドアや日常の移動を正確に記録する高機能モデル「FOSMET T20」が発売となった。GNSS測位モジュールを搭載し、山間部やビル街でも現在地を素早く把握。歩いたルートを記録し、ワンタップでスタート地点へ戻ることもできる、実用性の高いGPSウォッチだ。価格は9980円。FOSMET T20は、気圧計と地磁気センサーを内蔵し、標高・気圧・方角をリアルタイムで確認できるため、登山やトレッキングでも現在の状況を直感的に把握できる。気圧の急な低下を検知すると、悪天候の可能性を通知。天候が急変しやすい山の中でも、安全な判断をサポートする。アウトドアだけでなく、日常の健康管理機能も搭載。ランニングや水泳、ヨガなど、100種類以上のスポーツモードに対応し、幅広いアクティビティをカバーする。心拍数や血中酸素、HRVのモニタリングを24時間行い、ストレス状態や睡眠の質を可視化。日々のコンディション管理にも役立つ。長時間駆動も見逃せないポイントだ。GPS使用時で最大24時間、待機状態で最大45日というスタミナ性能によって、長時間の登山や旅行でもバッテリー切れの心配が少ない。なお、発売記念として7月12日までの期間限定で2000円オフに加え、先着100人に10％オフクーポンも用意されている。アウトドア好きはもちろん、日常的にウォーキングを楽しむユーザーにも適しており、父の日のプレゼントとしても注目を集めそうだ。