電気代58％カットと圧倒的な明るさ、20畳を照らす最強LED照明

従来モデルをアップグレードリニューアルした

「ルミナセーブ20畳調光・調色モデル」

部屋の隅まで明るい“ムラのない光”を実現

付属のリモコンは液晶画面を搭載し、動作状態がわかりやすい

位置合わせのしやすい設計で天井への取り付けが容易に

ドウシシャは5月中旬に、照明ブランド「Luminasave（ルミナセーブ）」から、省エネLEDシーリングライト「ルミナセーブ20畳調光・調色モデル」（LSV-B20DS、LSR-B20DS、LSA-B20DS、LST-B20DS）を発売した。公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」での価格は2万2880円。「ルミナセーブ20畳調光・調色モデル」は、ドウシシャ史上最高の明るさとなる、全光束1万4000lmの明るさを実現したLEDシーリングライト。光が空間全体に広がるため、20畳の広いリビングでも明るさのムラが抑えられ、すみずみまでしっかり照らしてくれる。一般的な20畳用の蛍光灯と比較して、電気代を58％節約可能で、蛍光灯なら188Wで1年間に1万1656円かかっていた電気代が、「ルミナセーブ20畳調光・調色モデル」なら6839円の節約となる4817円まで抑えられる。本体には、調光・調色機能だけでなく、常夜灯、おやすみタイマー、留守番タイマーといった便利な機能を備えており、付属の液晶画面搭載リモコンから動作状態がひと目でわかる。さらに、取り付け部分を見やすくすることによって、位置合わせがしやすく、天井へスムーズに取り付けられるようになった。なお、「ルミナセーブ20畳調光・調色モデル」は、日本マーケティングリサーチ機構がドウシシャを含む主要11社を対象に5月20日～29日の期間に実施した「2026年5月_LEDシーリングライト（20畳用）における市場調査」における、一般家庭用LEDシーリングライトの明るさで第1位を獲得している。