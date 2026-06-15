ブルーグラデーションが美しいG-SHOCK・BABY-Gの「イルクジ」コラボモデル

GA-B2100KB／GW-8202K／BGD-5650K

コラボモデル「イルクジ」新作 「G-SHOCK」2モデル・「BABY-G」1モデル

カラーは、美しく広大な海を想起させる

スケルトンのブルーグラデーションを採用

（GW-8202K）

スペシャルパッケージ（BGD-5650K）

バック刻印（GA-B2100KB）

カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」と「BABY-G」の新製品として、イルカ・クジラと自然の素晴らしさを伝える活動に取り組む「ICERC Japan（アイサーチ・ジャパン）」とのコラボレーションモデル「GW-8202K」「GA-B2100KB」と「BGD-5650K」を6月12日に発売した。「Love The Sea And The Earth」というテーマのもと、これまで発売したアイサーチ・ジャパンとのコラボモデルは、「イルカ・クジラモデル」「イルクジ」の愛称で親しまれてきた。新製品は、ICERC Japanの設立35周年を記念したスペシャルモデル。美しく広大な海を想起させるスケルトンのブルーグラデーションカラーと、深く澄んだ海の色合いをまとったデザインにより、手元を見るたびに豊かな自然への思いを呼び起こす。G-SHOCKのベースモデルには、本格ダイバーズウオッチの「GW-8202」に加え、八角形フォルムとシンプルなデザインで人気の「GA-B2100」を採用。対してBABY-Gのベースモデルには、コンパクトなサイズ感で人気の電波ソーラーモデル「BGD-5650」を採用した。各モデルには、海を象徴する遊び心あるギミックを施しており、「GW-8202K」はLEDバックライト点灯時に液晶にクジラのシルエットが、「BGD-5650K」は元気に泳ぐイルカのシルエットが浮かび上がる。また、「GA-B2100KB」には、9時側の小針をクジラの形にデザインした。共通の特徴として、バンドには「ICERC Japan」のロゴをプリントし、裏蓋には「Love The Sea And The Earth」のシンボルマークを刻印した。また、環境への配慮として、ベゼルやバンドの主な樹脂パーツにバイオマスプラスチックを使用し、パッケージもリサイクル素材を使用するなど、プロダクト全体を通して環境への思いやりを形にした。価格は、GW-8202Kが8万5800円、GA-B2100KBが2万9150円、「BABY-G」のBGD-5650Kが2万4200円。