最大140Wの超高出力・RGBエコ急速充電器、サンコーが新ブランド「PHYSCE」を国内展開

PHYSCE RGB Eco Fast Charger 140W model

ノートPCもスマホもこれ1台で

最大140W出力に対応

RGBライティング

GaNチップを採用

サンコーは、充電関連ガジェットブランド「PHYSCE（ファイス）」の国内取り扱いを6月15日に開始し、第一弾として「PHYSCE RGB Eco Fast Charger 140W model」を発売した。PHYSCEは、充電状態を視覚的に楽しめるRGBライティングと、バッテリー劣化を抑えるエコ充電技術を融合した新しいコンセプトが特徴。急速充電とバッテリーケアを両立している。価格は1万3620円。PHYSCE RGB Eco Fast Charger 140W modelは、最大140W出力に対応した高性能充電器。USB-C×3、USB-A×1の計4ポートを搭載し、ノートPCからスマートフォン、タブレット端末まで幅広いデバイスを同時に充電できる。複数ポート使用時も電力を最適に分配するため、作業中のデスク周りでもストレスなく使える。独自の「BatteryEcoモード」によって、充電によるバッテリーへの負荷を軽減し、300回の充電後でも最大容量の99％を維持するという。これまでの速さを重視した充電器と一線を画し、長く使うという視点を取り入れている。39個のLEDによるRGBライティングが出力に応じて静かに呼吸するように光が変化し、使用状況が直感的に把握できる。デスク環境を彩るインテリアガジェットとしてのビジュアルも兼ね備える。内部には高効率なGaN（窒化ガリウム）チップを採用し、独自の温度管理システム「CoolerSync 4.1」と組み合わせることで、長時間のフル出力でも安定した動作を実現。さらに難燃性素材（UL94 V-0）を使用し、安全性にも配慮された設計となっている。PHYSCE RGB Eco Fast Charger 140W modelは「バッテリー寿命のケア」と「視覚的な体験価値」を兼ね備えている。「長く」「美しく」「賢く使う」という点では、今後の充電器市場に新たなトレンドを生み出しそうだ。