強力エアと振動で「痛きもちイイ」　話題のふくらはぎマッサージ「ゴリラ仙人のひとつかみ」

ゴリラ仙人のひとつかみ

シリーズ累計300万個突破の人気ケア家電が進化

「ゴリラのひとつかみ」に

モーターによる振動機能を追加

振動のオン／オフは

ボタン1つで切り替え可

使用イメージ

「ゴリラ仙人のひとつかみ」のパッケージ

2色のカラーバリエーションを用意

ドウシシャは6月12日に、健康家電「ゴリラのハイパワー」シリーズの人気商品である「ゴリラのひとつかみ」に、振動機能を追加した上位モデル「ゴリラ仙人のひとつかみ」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売した。カラーは、グレー、ブラウンの2色。価格は7150円。「ゴリラ仙人のひとつかみ」は、強力なポンプのエアバッグを搭載する「ゴリラのひとつかみ」に、ブルブルと振動するモーターを追加した上位モデル。一定のリズムでの振動を加えることによって、スッキリ感をさらに向上した。エアーの「痛きもちイイ」よりも振動があることで、「広範囲に伝わる感じ」があり新しい使い心地を楽しめる。電源ケーブルを接続して電源ボタンを押すだけで使用可能で、振動機能のオン／オフ切り替えはボタン1つと操作が容易で、エアーの強さは「弱・中・強」の3段階で調整できる。足への取り付けには面ファスナーを使用し、足に巻くだけで簡単に装着可能となっており、内側の取付位置にはゴリラのイラストをあしらった目安タグを用意している。あわせて、電源をオンにしてから10分後に自動で停止するオフタイマーを搭載しているので、風呂上がりにパックやスキンケアをする時間に合わせて使用することで、毎日のルーチンに取り入れやすい。電源は、本体のUSB Type-Aポート経由で供給でき、手持ちのUSB充電器やモバイルバッテリーといったさまざまな電源に対応し、シーンを選ばず使える。また、片足仕様のためアダプタ込みでも290gの軽量さで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納が可能なので、置き場所に困らない。パッケージは本体カラーが見える袋形状で、ゴリラ仙人が登場する、インパクトのあるデザインを採用している。