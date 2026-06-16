耐久性と使いやすさを両立した新スマホ「arrows We3」、2日持ち電池で高画質カメラを搭載

arrows We3

コンクリートに落としても割れにくい

耐衝撃ハイブリッドカバー

ハンドストラップ付き

ブックタイプケース

ハンドストラップ付き

KDDIは、耐久性と使いやすさを両立した5G対応スマートフォン（スマホ）「arrows We3」をauおよびUQ mobileから6月25日に発売する。予約は6月11日に受け付けを開始している。arrows We3の注目ポイントは、日常使いで安心できる耐久性だ。1.5mの高さからコンクリートに落としても画面が割れにくい構造を採用。さらに、防塵性能IP6Xと防水性能IPX6／8／9という最高水準の保護性能を備えている。アウトドアや水回りなどのシーンでも安心して使える。本体は約6.1インチのコンパクトサイズで、片手でも操作しやすい。加えて、バッテリーは5000mAhの大容量を搭載し、1回の充電で最大2日間の利用が可能。忙しい日常や外出先でも電池切れの心配を大きく軽減してくれる点は、大きなメリットといえる。カメラ性能は、メインカメラに上位モデルにも採用されるソニー製の高性能センサー「LYTIA 600」を搭載。約5030万画素の高解像度によって、夜景や人物撮影でも簡単に美しい写真を残せる。日常のスナップから旅行、SNS投稿まで、誰でもワンランク上の撮影ができる。純正アクセサリーとして、ハンドストラップ付きの耐衝撃カバーやブックタイプケース、反射を抑えた強化ガラスなどをラインアップ。持ち運びや操作のしやすさ、安心感をさらに高めるアイテムがそろっている。arrows We3は、落下や水に強いタフ設計、2日持ちの大容量バッテリー、高性能カメラなどを備えており、スマホに「壊れにくさ」や「長く使える安心感」を求める人にとって有力な1台になりそうだ。