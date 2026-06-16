出張や外出先に持ち運びやすい、e angleの軽量スリムな「2枚刃シェーバー」

新製品

2026/06/16 16:00

　エディオンは6月19日から、プライベートブランド「e angle」の2枚刃シェーバー「ANGL-SHR02-A-GY」を発売する。エディオングループ全店と通販サイトの「エディオンネットショップ」で取り扱う。価格は2990円。

エディオンのANGL-SHR02-A-GY

バッテリーが切れてもケーブル接続で動く「充電交流式」

　ANGL-SHR02-A-GYは、約125gの軽量ボディー。出張や外出先への持ち運びの負担にならず、いつものシェーバーが使える。
 
出張や外出先でもいつものシェーバーが使える

　コードレスだけでなく、USBケーブルを接続したままでも使用できる「充電交流式」を採用。シェービング中にバッテリーが切れても、市販のUSB電源アダプターなどとケーブルをつなげば、そのまま使用を続けられる。端子は、USB Type-Cに対応する。
 
USB Type-Cに対応
 
外刃は水洗いできる

　フル充電で約33日間使えるリチウムイオン電池（DC3.7V 600mAh）を搭載。スイッチを約3秒長押しする電源ロック機能により、カバンの中などでの誤作動を防ぐ。外刃は取り外して水洗いができ、清潔に保てる。
 
シンプルなデザイン

　サイズは、幅65×奥行き30×高さ165mm。
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