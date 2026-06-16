出張や外出先に持ち運びやすい、e angleの軽量スリムな「2枚刃シェーバー」

エディオンのANGL-SHR02-A-GY

バッテリーが切れてもケーブル接続で動く「充電交流式」

出張や外出先でもいつものシェーバーが使える

USB Type-Cに対応

外刃は水洗いできる

シンプルなデザイン

エディオンは6月19日から、プライベートブランド「e angle」の2枚刃シェーバー「ANGL-SHR02-A-GY」を発売する。エディオングループ全店と通販サイトの「エディオンネットショップ」で取り扱う。価格は2990円。ANGL-SHR02-A-GYは、約125gの軽量ボディー。出張や外出先への持ち運びの負担にならず、いつものシェーバーが使える。コードレスだけでなく、USBケーブルを接続したままでも使用できる「充電交流式」を採用。シェービング中にバッテリーが切れても、市販のUSB電源アダプターなどとケーブルをつなげば、そのまま使用を続けられる。端子は、USB Type-Cに対応する。フル充電で約33日間使えるリチウムイオン電池（DC3.7V 600mAh）を搭載。スイッチを約3秒長押しする電源ロック機能により、カバンの中などでの誤作動を防ぐ。外刃は取り外して水洗いができ、清潔に保てる。サイズは、幅65×奥行き30×高さ165mm。