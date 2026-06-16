RTX5000世代対応、GIGABYTEの新ATX電源2モデル

GIGABYTEからATX電源ユニットの新モデルが登場

用途で選べる2ラインアップ

P650G PCIE 5.1

P550B

台湾のGIGA-BYTE TECHNOLOGYは6月19日に、ATX電源ユニットの新モデルとして、「P650G PCIE 5.1」と「P550B」の2機種を、国内正規代理店を通じて発売する。どちらも価格はオープン。「P650G PCIE 5.1」は、ATX規格で出力650Wの80PLUS Gold認証を取得した電源ユニット。Intel ATX 3.1 standard、およびPCIe Gen 5.1に準拠し、PCIe Gen 5.0グラフィックカードに対応した300W対応のネイティブ16ピンケーブルを搭載する。なお、このケーブルはNVIDIA GeForce RTX 5070までのグラフィックカードに適している。さらに、1次キャパシタに日本のトップメーカーによる製品を採用するとともに、120mmの静音油圧ベアリング（HYB）ファン、各種回路保護機能を搭載することで、安定した動作と長寿命を実現した。また、ファンは電力消費量と温度に応じて速度を調整するため、静音動作が可能となっている。本体の長さは140mmと、さまざまなケースに搭載しやすく、各電源ケーブルはエンボス加工を施しているので摩擦や摩耗が抑えられ、配線をすっきりと整えやすい。実勢価格は1万980円前後の見込みで、日本における製品保証は5年間。「P550B」は、ATX規格で出力550Wの80PLUS Bronze認証を取得した電源ユニット。120mmの静音油圧ベアリング（HYB）ファン、各種回路保護機能を搭載することによって、安定した動作と長寿命を実現した。また、ファンは自動電力検知機能を備えており、速度を調整して動作する。本体の長さは140mmと、さまざまなケースに搭載しやすく、各電源ケーブルにはフラットタイプを採用し、配線を整えやすいためケース内の通気性向上にもつながる。実勢価格は7580円前後の見込みで、日本における製品保証は3年間。