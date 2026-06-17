リュック派必見 背中にハンディファンがつけられるパネルで暑い季節を乗り切ろう！ MILESTOの背面メッシュパネル

メッシュだけじゃない、

背中が涼しいギミックを備えたメッシュパネル

さまざまなハンディファンに対応 手持ちのリュックがさらに涼しく

MILESTO UTILITY メッシュ ファン パネル

面ファスナーとバックルで取り付け

取り付け例

さまざまなハンディファンに対応

湾曲調整が可能なフレーム

BRUNOが展開するトラベルブランド「MILESTO」が5月末に発売したバックパック用の背面メッシュパネルが、これからの季節にかなり役立ちそうだ。メッシュパネルといえば、通気性を確保するためにリュックの背中側についていることが多い。このモデルは、後付けすることで、背中の部分にハンディファンを取り付けられるものだ。前作から多様なハンディファンに対応することで、汎用性も高めた。メッシュパネルのないリュックにはもちろん、メッシュパネル付きのリュックに取り付けても効果がある。本体には立体構造のハニカムメッシュを採用。パネルフレームの湾曲調整が可能なため、ある程度背中に空間を設けられそうだ。なお、フレームカバーにはネオプレーンを採用し、耐久性も高めている。サイズはM（W270×H390mm）・L（W280×H450mm）の2サイズで、カラーはグレーとブラックを展開する。価格はMが3300円、Lが3520円。MILESTO オンラインショップで購入可能となっている。