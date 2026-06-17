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リュック派必見 背中にハンディファンがつけられるパネルで暑い季節を乗り切ろう！ MILESTOの背面メッシュパネル

新製品

2026/06/17 06:00

　BRUNOが展開するトラベルブランド「MILESTO」が5月末に発売したバックパック用の背面メッシュパネルが、これからの季節にかなり役立ちそうだ。

メッシュだけじゃない、
背中が涼しいギミックを備えたメッシュパネル

さまざまなハンディファンに対応 手持ちのリュックがさらに涼しく

　メッシュパネルといえば、通気性を確保するためにリュックの背中側についていることが多い。このモデルは、後付けすることで、背中の部分にハンディファンを取り付けられるものだ。
 
MILESTO UTILITY メッシュ ファン パネル
 
面ファスナーとバックルで取り付け
 
取り付け例

　前作から多様なハンディファンに対応することで、汎用性も高めた。メッシュパネルのないリュックにはもちろん、メッシュパネル付きのリュックに取り付けても効果がある。
 
さまざまなハンディファンに対応

　本体には立体構造のハニカムメッシュを採用。パネルフレームの湾曲調整が可能なため、ある程度背中に空間を設けられそうだ。なお、フレームカバーにはネオプレーンを採用し、耐久性も高めている。
 
湾曲調整が可能なフレーム

　サイズはM（W270×H390mm）・L（W280×H450mm）の2サイズで、カラーはグレーとブラックを展開する。価格はMが3300円、Lが3520円。MILESTO オンラインショップで購入可能となっている。
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