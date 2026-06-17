買い替え目安がすぐわかる エレコムの半固体モバイルバッテリーに大容量モデル登場

半固体電池採用モデルに大容量が登場

パススルー充電や見やすい液晶 保護機能も多数搭載

DE-C87-20000BK

電池の劣化を抑える

パススルー充電に対応

「Health Monitor」機能

液晶画面の「Real-time Display」で

状況を確認しやすい

エレコムは6月下旬に、半固体リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーの新モデル「DE-C87-20000BK」をビックカメラ.comやヨドバシ.com、エレコムダイレクトショップなどで発売する。公式オンラインストア価格は1万5980円。新製品は、安全性の高い半固体リチウムイオン電池を採用した容量20000mAhの大容量モバイルバッテリーだ。サイズは幅約70×奥行約35.5×高さ約110.2mmで重さは約405g。充電時間は約2時間。最大出力は67WでノートPCも充電可能。USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の3つのポートを搭載し、同時充電にも対応している。バッテリーを介さずに、充電器から接続機器へ直接充電するパススルー充電、低電流モード、機器に合わせて最適な充電を行うおまかせ充電といった機能も搭載する。さらに、電池容量は160Wh以下となるため、機内持ち込みも可能だ。繰り返し使用回数は約2000回と従来の約4倍を実現。充放電回数に基づいて、電池の健康状態を自動で診断して表示する「Health Monitor」機能で、買い替え時期の目安も把握できる。このほかにも、製品本体の温度を監視・制御する「Thermal Protection」、異常を検知すると自動停止する多重保護といった安全対策も施されている。