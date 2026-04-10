家電は中古を買っても大丈夫？ 気を付けることやおすすめの購入ルートなどを解説

中古家電のメリット

安価

各家電ごとの新品価格と中古価格の目安 家電の種類 新品価格の目安 中古価格の目安 冷蔵庫（200～300L） 6万～12万円 2万～5万円 洗濯機（5～7kg） 4万～8万円 1万5000～3万5000円 テレビ（40～50型） 5万～10万円 2万～5万円

即納

掘り出し物に出会える

環境にやさしい

中古家電のデメリット

故障リスク

保証・サポート面が弱い

衛生面

中古家電の入手ルート

リサイクルショップ

家電量販店

フリマサービス

中古で買うのにおすすめの家電とリスクのある家電

中古家電を買うときに気を付けること

製造年

保証の有無

リコール対象品外か

状態と付属品の有無

まとめ

新生活や買い替えのタイミングで家電をそろえる際、「できるだけ費用を抑えたい」と考えて中古家電を検討したことはありませんか。新品よりも安く購入できる点は魅力ですが、「すぐに壊れてしまわないのか」「本当に安心して使えるのか」と不安に感じる方も多いでしょう。中古家電は、すでに使用された製品である以上、新品と比べて故障リスクや保証面に違いがあるのは事実です。一方で、購入先や製品の状態をしっかり確認すれば、費用を抑えながら問題なく使用できるケースも少なくありません。この記事では、中古家電のメリットとデメリットを整理したうえで、購入できる主なルートやおすすめの家電の種類、購入時に気を付けるべきポイントについてわかりやすく解説します。中古家電の購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。中古家電は、「新品よりも安く購入できる」という点が大きな魅力です。しかし、メリットは価格面だけではありません。納品までのスピードが早かったり、現在は販売されていない人気モデルを入手できたりするなど、中古ならではの利点もあります。ここからは、具体的にどのようなメリットがあるのかを詳しく見ていきましょう。中古家電の最大のメリットは、新品と比べて価格が大幅に安くなる点です。製品の状態や年式にもよりますが、一般的には新品価格の30～70％程度の価格で購入できるケースが多く見られます。例えば、主な家電の価格目安は以下のとおりです。このように、同じ性能帯の製品でも数万円単位で費用を抑えられることがあります。特に、一人暮らし用の家電を一式そろえる場合、新品と中古では合計で5万円以上の差が出ることも珍しくありません。できるだけ初期費用を抑えたい方にとって、中古家電は有力な選択肢の一つといえるでしょう。中古家電は、購入後すぐに使えるケースが多い点もメリットの一つです。例えばリサイクルショップなどでは、店頭に展示されている製品をそのまま販売しているため、在庫があれば当日中に持ち帰ったり、数日以内に配送してもらったりすることも可能です。一方、新品の場合は、人気モデルや大型家電では取り寄せになることもあり、配送までに1～2週間程度かかるケースもあります。特に引っ越しシーズンなどの繁忙期は配送が混み合い、すぐに使えないこともあるため注意が必要です。その点、中古家電であればすでに現物があるため、「引っ越し当日から冷蔵庫を使いたい」「急に洗濯機が壊れてすぐに買い替えたい」といった場合にも対応しやすいといえるでしょう。すぐに家電をそろえたい方にとっては、大きな利点の一つです。中古家電の魅力として、現在は販売されていない人気モデルや、高性能な製品を手頃な価格で購入できる可能性がある点も挙げられます。いわゆる「型落ち品」や「生産終了モデル」の中には、性能面では現行モデルと大きな差がないにもかかわらず、価格が大きく下がっている製品も少なくありません。また、デザイン性の高いモデルや、特定のメーカーの人気シリーズなども、中古市場で見つかることがあります。こうした製品は新品では入手が難しい場合もあるため、性能や機能にこだわりたい方にとっては大きなメリットといえるでしょう。店舗やタイミングによって品揃えは異なるため、定期的にチェックすることで思わぬ掘り出し物に出会える可能性があります。中古家電を購入することは、環境負荷の軽減につながるという側面もあります。家電製品は金属やプラスチックなどさまざまな資源で構成されており、新たに製造する際には多くのエネルギーが必要です。そのため、既存の製品を長く使うことは、新品製造に伴う二酸化炭素（CO2）の排出削減にもつながると考えられています。近年では、こうした「リユース（再利用）」の取り組みが広がっており、環境への配慮という観点から中古製品を選ぶ方も増えています。価格面だけでなく、資源を有効活用するという意味でも、中古家電は一つの選択肢といえるでしょう。中古家電には価格の安さなどのメリットがある一方で、以下のように注意すべき点も存在します。ここからは、中古家電を購入する際に知っておきたい主なデメリットを見ていきましょう。中古家電はすでに使用されている製品であるため、新品と比べて故障のリスクが高い点に注意が必要です。家電製品は使用時間の積み重ねによって内部の部品が徐々に劣化していくため、外見がきれいでも購入後に不具合が発生する可能性はゼロではありません。特に、モーターやコンプレッサーを搭載している冷蔵庫や洗濯機、エアコンなどは、長期間使用されているほど故障のリスクが高まるとされています。もちろん、すべての中古家電がすぐに故障するわけではありませんが、新品よりもトラブルが発生する可能性が高い点は理解しておく必要があります。購入時には製造年や使用期間の目安を確認し、できるだけ状態のよい製品を選ぶことが重要です。中古家電は、新品と比べて保証やサポートが限定的な場合が多い点にも注意が必要です。家電製品には通常、メーカー保証が付いていますが、その期間は一般的に購入から1年間程度とされており、中古品の場合はすでに保証期間が終了しているケースがほとんどです。そのため、購入後に故障が発生した場合、修理費用が全額自己負担になる可能性があります。また、メーカーによる補修用部品の保有期間が終了している製品では、修理自体ができないこともあるでしょう。さらに、中古品ではリモコンや説明書、接続ケーブルなどの付属品が欠品している場合もあります。付属品がないと本来の機能を十分に使えなかったり、追加で購入費用がかかったりすることもあるため、購入前に内容を確認しておくことが大切です。中古家電は他の人が使用していた製品であるため、衛生面が気になる場合があります。多くのリサイクルショップではクリーニングを行ってから販売していますが、新品と同じ状態とは限らず、細かな汚れや使用感が残っていることがほとんどです。例えば、冷蔵庫では庫内のにおいや棚の汚れ、洗濯機では洗濯槽の見えない部分のカビや汚れなどが気になるケースがあります。また、電子レンジや空気清浄機などでも、外装のキズや黄ばみ、フィルターの使用感が残っている場合があるでしょう。これらは使用に支障がない場合も多いものの、見た目やにおいが気になるとストレスにつながる可能性があります。そのため、購入する場合は、できるだけ店頭で実物の状態を確認するのがおすすめです。中古家電の代表的な購入先としては、リサイクルショップや家電量販店の中古コーナー、フリマサービスなどが挙げられます。購入するルートによって、価格の安さだけでなく、保証の有無や品質管理の水準、購入後のサポート体制などに違いがあるので、違いを理解しておくとよいでしょう。ここからは、中古家電の主な入手ルートとその特徴について詳しく解説します。リサイクルショップは、中古家電を購入する際の代表的な入手ルートの一つです。取り扱い商品はお店によって異なりますが、中には冷蔵庫や洗濯機、テレビといった大型家電から、小型の調理家電まで幅広い製品を取り扱っている店舗も少なくありません。また、多くの店舗では、販売前に動作確認やクリーニングが行われており、一定の基準を満たした製品のみが店頭に並びます。お店によっては1週間～6カ月程度の独自保証を設けている場合もあり、購入後に不具合が発生した際のサポートを受けられるのもうれしいポイントです。さらに、スタッフに相談しながら製品を選べるため、中古家電の購入に不慣れな方でも比較的安心して利用できるでしょう。価格と安心感のバランスが取れていることから、初めて中古家電を購入する方には特におすすめの購入先といえます。家電量販店でも、展示品や下取り品などを中古家電として販売している場合があります。これらの製品はもともと店頭で展示されていたものや、顧客から引き取った製品が中心であり、販売前に点検や整備が行われている点が魅力です。また、店舗によっては新品と同様の保証サービスを付けているケースもあり、万が一の故障時にも対応してもらうことができます。一方で、リサイクルショップやフリマサービスと比べると、価格はやや高めです。費用だけでなく、保証や安心感も重視したい方に適した購入ルートといえるでしょう。フリマサービスは、個人間で中古家電を売買できる入手ルートの一つです。代表的なサービスとしては、メルカリやラクマ、ジモティーなどがあり、リサイクルショップよりも安い価格で出品されているケースも多く見られます。中には、購入から間もない製品や、ほとんど使用されていない家電が出品されていることもあり、条件が合えばお得に入手できるのも魅力です。一方で、個人間取引であるため、基本的に保証は付いていません。購入後に不具合が発生しても修理や返品に対応してもらえない場合があり、トラブル時は自分で対処する必要があります。また、実物を確認できないまま購入するケースも多く、説明と状態が異なる可能性がある点にも注意が必要です。価格面でのメリットは大きいものの、リスクも伴うため、出品者の評価や製品の状態を十分に確認したうえで慎重に判断することが大切です。中古家電はすべて同じように扱えるわけではなく、製品の種類によっておすすめできるものと、慎重に検討したほうがよいものがあります。なぜなら、家電ごとの構造や使用環境の違いが、故障リスクや衛生面に大きく影響するためです。一般的に、以下のように構造がシンプルで内部の可動部分が少ない家電は故障リスクが比較的低く、中古でも安心して使いやすいとされています。・テレビ・電子レンジ・空気清浄機・扇風機 など一方で、水を使用する家電やモーター・バッテリーなどの消耗部品を多く含む製品は、使用年数による劣化の影響を受けやすいため注意が必要です。・冷蔵庫・洗濯機・ロボット掃除機・加湿器などこのように、中古家電を選ぶ際は価格だけで判断するのではなく、「その家電が中古購入に向いているかどうか」という観点で検討することが重要です。中古家電を安心して使用するためには、購入前にいくつかのポイントを確認することが重要です。同じ中古品でも、製造年や使用状況、保証の有無などによって、購入後の使いやすさや故障リスクは大きく変わるからです。ここからは、中古家電を選ぶ際にチェックしておきたい具体的なポイントについて解説します。中古家電を選ぶ際は、製造年を必ず確認しましょう。家電製品は製造から年数が経過するほど内部部品が劣化している可能性が高くなり、購入後の故障リスクに直結します。また、メーカーが修理用部品を保有している期間も限られているため、古すぎる製品は修理できない場合もあります。目安としては、テレビや電子レンジは5年以内、冷蔵庫や洗濯機は3～5年以内の製品かどうかを確認してください。製造から2～3年程度のものであれば、購入後もしばらく使用できるでしょう。なお、製造年は本体のラベルや商品説明に記載されていることが多いほか、モデル名や型番がわかる場合はメーカー公式サイトで情報を調べることでも確認できます。中古家電を購入する際は、保証が付いているかどうかも重要な確認ポイントです。中古品は新品と異なりメーカー保証が終了していることが多いため、購入後に故障した場合は修理費用が自己負担になる可能性があります。リサイクルショップや家電量販店では、1週間～6カ月程度の独自保証を付けている場合があります。このような保証があれば、初期不良や短期間での故障に対応してもらえるため、安心して使用できるでしょう。ただし、保証内容は店舗によって異なり、保証期間だけでなく、返金・交換・修理のどれに対応しているかも確認しておくことが大切です。万が一のトラブルに備えるためにも、保証の有無と内容を事前にチェックしておきましょう。中古家電を購入する際は、その製品がリコール対象になっていないかを確認しましょう。リコールとは、製品の安全性に問題がある場合に、メーカーが無償修理や回収などを行う対応のことを指します。対象製品をそのまま使用すると、発煙や発火などの事故につながるおそれがあるので注意が必要です。特に、フリマサービスや小規模なリサイクルショップでは、リコール対象品がそのまま販売されている可能性も否定できません。そのため、購入前に、メーカー名と型番を確認し、メーカー公式サイトや消費者庁のリコール情報ページで検索しておくと安心です。中古家電を購入する際は、本体の状態と付属品がそろっているかを必ず確認しましょう。キズやへこみといった外観のダメージだけでなく、汚れや臭いの有無も使用時の満足度に影響します。店頭で購入する場合は、できるだけ実物を確認し、気になる点がないかチェックすることが大切です。また、リモコンや電源ケーブル、接続ケーブルなどの付属品が不足しているケースもあります。付属品が欠けている場合は、別途購入が必要になり、追加費用が発生することになるので注意しましょう。取扱説明書については、メーカー公式サイトで公開されている場合も多いため、型番を確認して事前に調べておくと安心です。中古家電は、新品よりも安く購入できる点や、すぐに使える点などが大きな魅力です。一方で、使用済みである以上、故障リスクや保証面、衛生面などに注意が必要な側面もあります。安心して中古家電を選ぶためには、製造年や保証の有無、製品の状態、リコール対象でないかといったポイントを事前に確認することが重要です。また、購入ルートによって価格やサポート体制が異なるため、自分の重視する条件に合った方法を選ぶようにしましょう。メリットとデメリットを正しく理解したうえで選べば、中古家電は新生活の費用を抑える有効な選択肢の一つになります。