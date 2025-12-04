手をかざすだけで開く！ タンスのゲンの最新ゴミ箱が便利すぎる

フレームタイプのゴミ箱 プッシュ蓋タイプ（左）と自動開閉蓋タイプ

設置したゴミ袋の隅まで無駄なく使用できる

プッシュ蓋タイプの設置イメージ

蓋はプッシュするだけで簡単に開く

3色のカラーバリエーションを用意

自動開閉蓋タイプは手をかざすだけで蓋が開く

手動スイッチで蓋を開けたままにすることも

3色のカラーバリエーションを用意

タンスのゲンは12月3日に、フレームタイプのゴミ箱として、プッシュ蓋タイプと自動開閉蓋タイプの2機種を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。どちらも、カラーはブラック、ホワイト、シルバーの3色。フレームタイプのゴミ箱は、左右および背面の3方向にフレームを配置し、土台と蓋のみで構成された新しいスタイルのゴミ箱。骨組みだけのフレームデザインを採用することで、すっきりとした印象を与えられる。また、フレームタイプなので設置したゴミ袋を、隅まで無駄なく使える。プッシュ蓋タイプは、片手で楽に開閉できるプッシュ式の蓋を採用し、ゴミをすぐに捨てられるのでキッチンでの作業中も使いやすい。また、省スペースで設置可能なスリムタイプで、蓋を開けた際にも高くなりすぎないため、カウンターや棚下に設置しやすいサイズとなっている。サイズはM（30L）とL（45L）の2種類で、価格はMサイズが2699円、Lサイズが2999円。自動開閉蓋タイプは、手をかざすだけで開閉できる自動開閉機能を搭載した、機能もデザインもスマートさを追求したモデル。蓋の操作パネル部分にセンサーを搭載し、手をかざすだけで蓋がオープンするので、料理中や洗い物をしている時など、手が汚れている際にもゴミを捨てやすい。また、ゴミ箱に触れることなくゴミを捨てられるため、衛生面でも優れている。人や物がセンサー範囲に留まっている間は蓋が開いたままになり、離れると8秒後に自動で閉まる仕様なので、剥いた食材の皮などを直接落として捨てられる。さらに、手動スイッチを使えば最大5分間開けたままにもできる。蓋は両開き仕様のため、蓋が開いている状態でも高さが出にくく、カウンター下や棚下にも置きやすい。サイズはL（45L）で、価格は5555円。