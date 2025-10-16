約5分で42℃まで温まる「充電式カイロ」に、新柄と新機能の2025年モデル

「e-Kairo Carre」（左）と「e-Kairo Oval」

5種類の柄展開でギフトにもおすすめ！

e-Kairo Carre

e-Kairo Oval

エレスは今秋、繰り返し使える充電式カイロ「e-Kairo（イーカイロ）」シリーズから、LEDライト付きの「e-Kairo Carre（イーカイロ カレ）」と、モバイルチャージャー機能付き「e-Kairo Oval（イーカイロオーバル）」を、2025年新デザインで発売する。「e-Kairo Carre」「e-Kairo Oval」ともに、スイッチをオンにするとすぐに温まり、不要な時にはオフにできるので、温もりを感じたいタイミングに合わせて使える充電式カイロ。表面に特殊な加工を施すことで触り心地がよく、取り外し可能なシリコンストラップ付きなので、バッグの持ち手などに付けておけば、すぐに取り出して使用できる。デザインは、フラワー、テラゾー、ジオメトリー、レッドチェック、グリーンチェックの5種類。「e-Kairo Carre」は、手に馴染む緩やかなカーブと女性や子どもの小さい手にもちょうどいいサイズ感のためコンパクトで邪魔にならず、使いたい時にすぐに温かくなるので通勤通学の際などに適している。また、電源スイッチをオンにすれば、温かみのあるLEDライトが手元を照らす。価格は2970円。「e-Kairo Oval」は、手のひら全体を温めるオーバルデザインを採用し、2段階の温度設定に対応している。薄型ながら、4000mAhのバッテリー容量によってスマートフォンへの充電も可能で、モバイルバッテリーとしても使える。価格は3520円。