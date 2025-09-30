Amazonで半額セール！ RORRYの充電式カイロが今だけ2499円

RORRY 昇進版 充電式カイロ ハンドウォーマー 電子式

（2個セット）

最大10時間の連続使用が可能

女性に寄り添うスタイリッシュ充電器ブランドRORRY（ローリー）は、9月29日から、新製品「RORRY 昇進版 充電式カイロ ハンドウォーマー 電子式（2個セット）」をAmazonで発売した。発売を記念して、通常価格4999円のところ、特別価格2499円（50％OFF）で提供する。さらに、Amazon限定クーポンコード「RORRYD55」、楽天限定クーポンコード「D0TS-T5FX-SLDN-MVGS」を利用することで、よりお得に購入できる。新製品は、合計10000mAh（1個あたり5000mAh）の大容量バッテリーを搭載した充電式カイロ。最大10時間の連続使用が可能で、通勤や旅行、屋外作業など長時間の活動でも安心して利用できる。低温から高温まで4段階のモードを搭載。冷え込みの強い屋外や、オフィス・室内などの環境に応じて、自分に合った温かさを簡単に切り替えることができる。2個のカイロをまとめて収納できる専用スタンドは、同時に充電も可能。さらにUSB-Cポートを備え、ケーブル充電にも対応。毎日の使いやすさとスマートな保管を両立する。電源を入れてわずか3秒で発熱がスタート。360°全方位から均一に温める設計によって、手のひら全体や指先までしっかりと熱を届け、寒い季節でも快適に過ごせる。ブルー・ブラック・ピンクの3色展開。シンプルでスタイリッシュなアルミ合金製円筒デザインで、男女を問わず幅広いユーザーにフィットする。また、専用のギフトボックスに入れて提供する。自分用にはもちろん、家族や友人、ビジネスパートナーへの冬の贈り物としてもぴったりとなっている。