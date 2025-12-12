困ったらAnker Store？ 空港・駅チカ好立地 ニュウマン高輪の直営店には何がある？ 充電済みモバブだけじゃない品揃え

Anker Store ニュウマン高輪

空港・新幹線へのアクセス良好 ビジネスマンと観光客にも便利な立地

並んでいる製品全部試せる モバブやイヤホンの定番からプロジェクター、ロボット掃除機までミニマルに配置

イヤホンももちろんラインアップ

よく見ると明るさが違う！

製品の違いがわかるプロジェクターの展示

もちろん試せるロボット掃除機

BCNランキングでも人気上昇中のBluetoothスピーカーなど定番もカバー

近隣の住民からのニーズもある防犯カメラ

様々な容量帯のポータブル電源やソーラーパネル、

ポータブル冷蔵庫が並ぶ

やっぱり困ったときの「充電済み」が人気 実はイヤホンも一部対応中

充電済み製品はこれが目印

後半では売れ筋製品をチェック！

取材したお店「Anker Store ニュウマン高輪」

店舗外観

アンカー・ジャパンが展開する直営店「Anker Store」は全国に 46店舗（12月12日時点）を展開している。9月にオープンした「Anker Store ニュウマン高輪」（東京都港区）は、新駅「高輪ゲートウェイ」の駅チカ商業施設に店を構える。「充電済みモバイルバッテリー」を販売しているというから、立地も相まって「ビジネスマンの駆け込み寺」的なイメージを抱いたわけだが、実際に話を聞いてみると、どうやらそれだけではないらしい。開店から約3カ月、その現状や売れ筋製品について聞いた（BCN＋R 寺澤 克）。取材に対応してくれたのは、アンカー・ジャパン エンタープライズ本部 ストア事業部 リードマネージャーの小澤さん。直営店を統括しており、全国を飛び回っているのだとか。店内の売り場を紹介してもらいつつ、出店の目的などを聞いてみた。途中、出張が多いという小澤さんイチオシの製品も紹介してもらった。お店の売れ筋やオススメ製品については、後編で触れたい。（以下敬称略） Ankerグループ製品のファンやユーザーの方はもちろん、これまでガジェットや当社製品に馴染みのなかった方にも、実際に手に取ってお選びいただく機会を提供したいという思いから出店を拡大しています。アンカー・ジャパンは、設立当初よりオンラインを中心に製品を展開してきましたが、オンラインだけでは伝えきれない品質やデザイン、製品スペックの比較・体験といった魅力を、直接触れて体験いただける場として店舗を運営しています。この店舗も、製品を手に取り体感してもらうことに力を入れています。限られたスペースではあるのですが、プロジェクターやロボット掃除機など、300製品以上を取りそろえています。それと、立地も良好です。近くには泉岳寺駅があって羽田空港にアクセスしやすい。そして、山手線の高輪ゲートウェイ駅、新幹線が停車する品川駅も近いです。また、ここ一帯はJR高輪ゲートウェイ駅を中心に開発が進む「TAKANAWA GATEWAY CITY」のエリアで、国際交流拠点としても位置付けられています。ビジネスマン、近隣の方だけでなく、旅行中の方や海外からのお客様にも製品に触れていただきたいという目的もあるんですよ。なるべく多くの製品を取りそろえたいので、300製品以上でかつ、当社で展開している全ての製品カテゴリーをカバーしています。完全ワイヤレスイヤホンは試聴OK。プロジェクターも投影して展示しています。はい、店頭に出しているのは4製品ですが、見ていただくと、それぞれ明るさが異なっています。周囲の照明の影響もありますが、それでも高性能な製品は、画面がくっきり映っていますよね。はい。こちらもスタッフに声をかけてもらえれば、実際に試すことができます。売り場面積は19坪と決して余裕があるわけではないんですが、すべての製品でタッチ＆トライが可能です。Ankerグループの製品をいろいろ見てみたい、という人にはオススメなんですよ。ビジネスマンの方がもちろん多いですが、近隣住民も利用されるので、全般的には老若男女幅広く、といったところです。それと、海外からのお客様も多く来店しています。おっしゃる通りです。充電が切れてしまったとか、モバイルバッテリーを忘れてしまったと来店される方も結構います。また、完全ワイヤレスイヤホンも一部モデルでは、すぐに使いたいお客様向けに“初期充電済み”の状態で販売しています。実際に購入されるお客様も多くいらっしゃいます。会議に必要だったけど忘れてしまったとか、忘れたついでにイヤホンも欲しかったから買っちゃおう、と来店いただくケースもあります。また、イヤホンに搭載されているノイズキャンセリングを使えば、飛行機や新幹線での移動時でも周囲の音を気にせず使えるため、店頭で試して購入されることも多いです。買ってすぐ使える点は、お客様にも喜ばれています。以上、「Anker Store ニュウマン高輪」の現状を取材した。アンカー・ジャパンは、直営店の展開に力を入れ、今後も店舗数を伸ばしていくとのこと。後半では、引き続き小澤さんに店舗での売れ筋製品やオススメ製品について紹介してもらう（12月16日17時にBCN＋Rにて公開予定）。住所：東京都港区高輪2丁目21番1号 ニュウマン高輪 North 5F営業時間：11～20時アクセス：JR「高輪ゲートウェイ駅」改札から徒歩1分、「泉岳寺駅」A2出口から徒歩3分