  • パナソニックの乾電池式モバイルバッテリーが浮上！　モバイルバッテリー人気ランキングTOP10　2026/1/21

実売データ

2026/01/21 12:00

　「BCNランキング」2026年1月5日～11日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック
A1388N11（Anker）

2位　Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ホワイト
A1388N21（Anker）

3位　乾電池式モバイルバッテリー
BH-BZ40K（パナソニック）

4位　直挿しできるモバイルバッテリー USB Type-Cプラグ(5000mAh) シルバーホワイト
DE-C43L-5000SWH（エレコム）

5位　Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ブラック
A1653N11（Anker）

6位　Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ホワイト
A1653N21（Anker）

7位　Anker 321 Power Bank ブラック
A1112N11（Anker）

8位　MagGo Power Bank (10000mAh Slim) ブラック
A1664N11（Anker）

9位　残量表示機能付きモバイルバッテリー(10000mAh/22.5W) ブラック
DE-C76-10000BK（エレコム）

10位　薄型モバイルバッテリー(10000mAh/15W)
DE-SP01-10000WH（エレコム）
 
乾電池式モバイルバッテリー

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 
