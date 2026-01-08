つなげば使える 初めてでも安心 エレコムのテレビ向けHDDに8TBモデル登場

テレビにつないで録画！

テレビ向けHDDに大容量の8TBモデルが登場​​​​​​

データを高速転送 静音設計採用のテレビ向けHDD

ELD-HTV080UBK

つなげば使える 初めてでも安心のサポート体制

背面にセキュリティースロットを装備

横置き・縦置きに対応

エレコムは1月6日、テレビ・レコーダー向け3.5インチ外付けHDDの8TBモデル「ELD-HTV080UBK」を発売した。公式ストア「エレコムダイレクトショップ」での価格は3万9800円。新製品は、テレビやレコーダーなどの機器に接続することで、番組の録画ができるハードディスク。USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0）対応で、5Gbpsの高速転送が可能となっており、動画や写真などの大容量データも短時間でやり取りできる。シャープ（アクオス）、ソニー（ブラビア）、レグザ、パナソニック（ビエラ・ディーガ）、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに対応する。さらに、USB 5Gbps対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのより便利な機能を利用可能だ。サイズは幅約183×奥行120×高さ35mm。縦置き・横置きどちらにも対応し、24時間連続録画も可能だ。また、耳障りな冷却ファンの騒音がなく、静音性に優れた設計となっている。このほか、所有者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立つセキュリティースロットを装備し、国内スタッフによる年中無休の電話サポート体制を整えている。