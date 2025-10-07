ホテル業界向けのAI研修「hoteliyell」、アルバイトを「2時間」で即戦力化する新プラン

「hoteliyell」の画面イメージ

生成AIアバターと対話しながら、いつでも、どこでも、何度でもトレーニング

テックウェイは10月2日に、同社の提供しているホテル業界向けAI研修「hoteliyell」において、アルバイトを「2時間」で即戦力化する新プラン「2時間集中 デビュープラン」を発表した。今回、発表された「2時間集中 デビュープラン」では、人手不足でアルバイトやパートに頼らざるを得ない一方で、アルバイトやパートの教育において最大のボトルネックとなっている「研修時間」を2時間に圧縮し、即戦力化を実現する。税別の料金は、1ユーザーあたり月額3000円。同プランの提供開始を記念して、先着50社限定で初月のサービス料金を無料にする、提供開始キャンペーンを実施している。「hoteliyell」は、日本のホテル業界が抱える慢性的な人手不足と止まらない人材流出、人材育成における「コスト」と「属人化」という障壁、急増するインバウンド対応の遅れといった構造的課題を、AIによって解決すべく開発されたホテル人材育成のためのDXプラットフォーム。生成AIアバターとの対話を通じて、いつでも、どこでも、何度でもリアルな接客トレーニングができる。穏やかな宿泊客から厳しいクレーム対応まで、AIが多様な顧客像をリアルに再現し、失敗を恐れずに繰り返し実践練習が可能なため、マニュアルを超えた応用力と接客スキルを身につけられる。外国人スタッフは母国語で教育を受けられ、日本人スタッフは外国人観光客への接客を実践的に学べるので、ホテル全体のインバウンド対策が強化されるとともに、外国人スタッフの日本語習得をサポートすべく、会話にひらがな字幕を表示できる。さらに、研修中の対話ログや応答速度などはすべて記録・分析されるため、個々のスタッフの強みや弱みをデータで正確に把握して、属人化を解消しパーソナライズされた育成計画の立案を支援する。また、基本的な挨拶から高度なクレーム対応研修まで、スキルレベルに応じた7段階のカリキュラムを用意しており、新人からマネージャーまで全従業員の継続的な成長を促せる。