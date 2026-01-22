ポケカ専門店「晴れる屋2 秋葉原タワー店」　2月1日オープン

ポケモンカードゲーム専門店「晴れる屋2 秋葉原本店」が

「晴れる屋2 秋葉原タワー店」として移転オープン

JR秋葉原駅電気街口から徒歩3分 買取・販売エリアともに拡大

晴れる屋は2月1日に、同社が運営しているポケモンカードゲーム専門店「晴れる屋2 秋葉原本店」を移転して、新たに「晴れる屋2 秋葉原タワー店」（どちらも東京都千代田区）としてオープンする。今回、オープンする晴れる屋2 秋葉原タワー店は、ビル1棟すべてを使用したポケモンカードゲーム専門店であり、JR秋葉原駅電気街口から徒歩3分とアクセスがしやすく、同社がこれまで展開してきたカードショップの中でも最大の店舗となる。販売エリア・買取エリアともに、「晴れる屋2 秋葉原本店」の2倍以上のスペースおよびスタッフを用意することで、より快適な体験を提供する。営業時間は10～22時。「晴れる屋2」は、秋葉原、大宮、なんば、神戸三宮、福岡の5エリアに展開しているポケモンカードゲーム専門店で、3月には愛知県・大須への出店も予定している。ポケモンカードゲームのパックやカード、グッズの販売はもちろん、営業中いつでも申し込み可能な買取サービスを提供する。また、ポケモンカードゲームのイベントを毎日開催している。さらに、初心者向けにポケモンカードゲームのルール教室も定期的に開催するなど、ポケカを始めたばかりの人でも安心して楽しめるよう、サポートにも力を入れているという。