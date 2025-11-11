見せる収納にぴったりな「シェルビングシステム」の予約販売を開始

シェルビングシステム

傷が目立ちにくい粉体塗装を施した丈夫なスチールを採用

ライクイット製の収納用品との組み合わせイメージ

粉体塗装を施したスチール製の本体（左）と、

ラッカー塗装を施した棚板

壁際に設置した際のクリアランスのイメージ

棚下はロボット掃除機を使いやすい高さで、

アジャスターによってガタつきを抑えられる

シェルビングシステム 350SL

シェルビングシステム 350LL

シェルビングシステム 450SL

シェルビングシステム 450LL

設置・収納イメージ

ライクイットは11月10日に、新商品「シェルビングシステム」の予約販売を、公式オンラインショップ「ライクストア」にて開始した。「シェルビングシステム」は、住居空間や生活様式に応じてカスタマイズ可能なオープンシェルフで、同社の収納用品に合わせたサイズ設計となっており、組み合わせて使うことによって効果的で美しい、「見せる収納」を実現する。支柱など本体には、粉体塗装を施した丈夫なスチールを採用しており、傷が目立ちにくく長期間使用できる。また、棚板にはナチュラルな風合いを備えた天然木の突板を使用し、耐水性に優れたラッカー塗装を施している。組み立てに使用する工具は付属の六角レンチだけで、支柱を上から差し込んで棚板を外側と内側からボルトで固定することによって組み立てられる。壁際に設置した場合でも、ケーブルを通せるクリアランスが生じるため、テレビ台や作業台としても適している。さらに、棚下は18.5cmとロボット掃除機を使いやすい設計で、高さを微調整することでガタつきを抑えられるアジャスターも付属する。ラインアップは、奥行き×2種類、高さ×2種類の、計4種類のセット品を用意し、カスタマイズを楽しめる追加パーツやユニットの販売も予定している。価格は、「シェルビングシステム 350SL」が4万6200円から、「シェルビングシステム 350LL」が4万8400円から、「シェルビングシステム 450SL」が4万9500円から、「シェルビングシステム 450LL」が5万1700円から。