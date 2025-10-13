テーブルの上がいつもきれい！天板下にオープンシェルフを備えた「こたつ」

スペース

食事や団らんの時間に「片付けから始まる」ストレスを解消

テーブル上のさまざまなアイテムを備え付けのシェルフに収納できる

付属の継脚を活用してセンターテーブルとしても、ローテーブルとしても使える

こたつとしての使用イメージ

幅90cmと幅120cmの2タイプを用意

ユアサプライムスは10月上旬より、天板下にオープンシェルフを備えたシェルフ付き2WAYこたつ「スペース」を、公式オンラインショップ「ユアサプライムス.com」などで順次発売する。価格は、幅90cmの「スペース90G」が3万2800円、幅120cmの「スペース120G」が3万7800円。「スペース」は、日常的に使用するアイテムがテーブル上に溢れ、食事や団らんの時間が「片付けから始まる」ストレスを解消する、見えない収納機能を備えたシェルフ付き2WAYこたつ。テーブルの下のオープンシェルフに、テレビやエアコンのリモコン、読みかけの本、タブレット端末といったリビングで頻繁に使うアイテムを収納でき、「あれ、どこに置いたっけ？」と探すストレスから解放されるほか、食事の際もテーブル周りの小物をシェルフにさっと移動させるだけで広々としたテーブルになる。インテリアにも調和する洗練されたデザインを採用しているので、1年を通じてリビングの主役として使用可能となっており、付属の継脚（高さ20cm）を取り付ければソファに座った際にちょうどよい高さになり、PC作業や食事にも適したセンターテーブルとして使用できる。さらに、継脚を外せば床に座ってゆったりとくつろげるローテーブルになる。カラーは落ち着いた印象のブラウンで、どんなインテリアテイストにも調和し、美しい木目調のデザインが空間に温かみと上質さをプラスしてくれる。ヒーターには、遠赤外線効果で体の芯からじんわりと温める510Wの石英管ヒーターを採用し、立ち上がりが早く、寒い日でもすぐに暖かさを感じられる。1時間あたりの電気代は「強」運転時で約5.6円、「弱」運転時なら約2.6円と経済的で、シンプルで直感的に操作可能な電源スイッチを備えており、誰でも簡単に使用できる。また、一般的な長方形サイズ（190×240cmおよび210×250cm）のこたつ布団が使える。ラインアップは、ワンルームやワークスペースに適した幅90cmの「スペース90G」と、スモールファミリーにおすすめな幅120cmの「スペース120G」を用意する。奥行きはどちらも50cmでソファとテレビの間に置きやすく、「スペース120G」はテレビが見やすい横並びに入れるこたつとして開発されている。