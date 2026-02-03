REGZA「55Z870N」が売れてる！　4Kテレビ人気ランキングTOP10　2026/2/3

実売データ

2026/02/03 12:00

「BCNランキング」2026年1月19日～25日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
55Z870N（TVS REGZA）

2位　AQUOS 4K
4T-C43HN2（シャープ）

3位　REGZA
43Z670R（TVS REGZA）

4位　REGZA
43M550R（TVS REGZA）

5位　REGZA
50M550R（TVS REGZA）

6位　REGZA
55Z875R（TVS REGZA）

7位　REGZA
50Z670R（TVS REGZA）

8位　43P7K
43P7K（TCL Corporation）

9位　AQUOS 4K
4T-C55HV1（シャープ）

10位　AQUOS 4K
4T-C43GL1（シャープ）
 
55Z870N


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク