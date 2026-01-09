楽天ペイ、3月1日からアプリ決済のポイント還元率と条件を変更

チャージ払いにポイント還元率と条件を変更

「楽天キャッシュ払い」の還元率が楽天カードと同じ1.0％に

条件達成で「常時1.5％還元」は終了へ

楽天ペイメントは、スマートフォン決済サービス「楽天ペイ」のチャージ払いについて、3月1日から、ポイント還元プログラムの達成条件と還元率を変更する。達成条件のカウント開始は1月16日から。現在、「楽天ペイ」アプリで支払手段を「楽天キャッシュ」に設定して支払うと、対象期間中（還元率適用月の前々月の16日から前月の15日まで）の楽天ポイントカード（アプリ）の提示回数が2回以上の場合はポイント還元率1.5％、2回未満の場合はポイント還元率1.0％となるが、3月1日の変更後は、対象期間中の楽天ポイントカードの提示回数が5回以上の場合はポイント還元率1.0％、5回未満の場合はポイント還元率0.5％となる。達成条件は2025年7月1日から導入したもので、以前は条件なしに常時最大1.5％還元だった（ポイント付与対象外の店舗・サービスなどを除く）。現行プログラムの正式名称は「ピッしてペイがいちばんおトク！楽天ポイント最大2.5％還元プログラム」。なお、楽天ペイアプリで、「楽天カード」または「楽天銀行口座」を支払い元に設定した支払いや楽天ポイントで支払い時のポイント還元率に変更はない。