約18gの超小型カメラ ケンコー・トキナー「トイカメラ Pieni II」に新色ネモフィラ、ライラックが追加

超小型トイデジタルカメラに新色！

ネモフィラ（左）とライラック

クラシックデザインの超小型カメラ カラーは全6色に

クラシックデザインの超小型カメラ「Pieni II」

レトロな写真、動画を撮れる

カラーは全6色に

ネックストラップが付属

マグネット内蔵で固定可能

メモリーはmicroSD

USBケーブルでデータのやり取りを行う

ケンコー・トキナーは10月10日、クラシックカメラ風デザインの超小型トイデジタルカメラ「トイカメラ Pieni II」の新色として「ネモフィラ」「ライラック」の2色を発売する。公式オンラインショップでの価格は6050円。Pieni IIは、持ち歩くのに便利な小ささで、写真や動画の撮影、音声の録音が可能な超小型カメラ。水彩画や油絵のような風合いの写真やレトロな雰囲気の動画が撮れるのが特徴だ。写真サイズは1280×1024で、動画サイズは720×480（30fps）。カラーラインアップはミント、ピーチ、オレンジ、ネモフィラ、ライラックと、グレー。新色を含めて全6色となった。クラシックカメラをぎゅっと小さくしたようなデザインのトイカメラで、重さは約18gでサイズは約51×36×18mm。指でつまめるほどのサイズ感となっている。ネックストラップも付属し、アクセサリー感覚で持ち運べる。カメラ背面にはマグネットを内蔵しており、冷蔵庫に固定するなど、動画撮影時には便利な使い方もできる。メモリーはmicroSD（128MB～2GB）、micro SDHC（4GB～32GB）に対応。付属のUSBケーブルでPCにつなぎ、充電やデータの取り込みを行う。