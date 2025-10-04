アウトドアでも楽しめる！バッテリー内蔵ポータブルプロジェクター「Aladdin Poca」シリーズ

「Makuake」にてバッテリー内蔵ポータブルプロジェクター

「Aladdin Poca」シリーズが先行発売

付属レンズで星空などの特別な映像を投影できる

付属のレンズ（上）と収録素材の再生イメージ

音に合わせて光が変化するライト機能も搭載

Aladdin Poca

Aladdin Poca Laser

Aladdin Xは10月17日に、ブランド初となるバッテリー内蔵ポータブルプロジェクター「Aladdin Poca」シリーズを、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて先行発売する。ラインアップは、「Aladdin Poca（アラジン ポカ）」と「Aladdin Poca Laser（アラジン ポカ レーザー）」の2機種を用意している。「Aladdin Poca」シリーズは、大画面でのフルHD映像投影が可能で、360°自在に回転するスタンドを備えるとともに、Aladdin OSの搭載によって主要な動画配信サービスや20種類以上のオリジナルアプリを楽しめる。本体は、片手で持ち運べる軽量設計ながら、2万mAhの大容量バッテリーを内蔵しており、別途電源を接続することなく最大2.5時間の映画鑑賞ができる。あわせて、マグネットによって簡単に着脱可能なレンズとして、画面を5倍に拡大することで星空観察で幻想的な雰囲気を楽しめる「Aladdin Lens A」と、やわらかな光で癒しやリラックスした雰囲気を演出する「Aladdin Lens B」の、2種類のレンズが付属する。また、2つのレンズと合わせて100種類以上の厳選素材を収録しており、専用アプリ「ほしぞらさんぽ」からいつでも体験できる。さらに、Harman Kardon製スピーカーによって、臨場感あふれるサウンドを実現するほか、音に合わせて光が変化するライト機能を備えている。「Aladdin Poca」「Aladdin Poca Laser」ともに、標準解像度は1920×1080。サイズは直径96.5×高さ207.6mmで、重さは約1.3kg。「Aladdin Poca」は、明るさ450ANSIルーメンのLED光源を搭載する。「Aladdin Poca」セットの一般販売時の価格は6万9900円で、「Makuake」での価格は最大34％オフの4万5900円から。「Aladdin Poca Laser」は、明るさ550ANSIルーメンの3色レーザーを搭載する。「Aladdin Poca Laser」セットの一般販売時の価格は9万9900円で、「Makuake」での価格は最大34％オフの6万5900円から。