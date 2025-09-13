ミニマル美容家電「SALONIA」、プレミアムなヘアアイロンとドライヤーでドンキ限定色「ココアブラウン」

「スムースシャイン ストレートヘアアイロン」と「スムースシャインドライヤー」に

I-neは9月16日に、ミニマル美容家電ブランド「SALONIA（サロニア）」から、高機能プレミアムラインである「スムースシャイン ストレートヘアアイロン」と「スムースシャインドライヤー」の、ドン・キホーテ限定カラーとなるココアブラウンモデルを、全国の「ドン・キホーテ」（一部を除く）限定で発売する。価格は、「スムースシャイン ストレートヘアアイロン」「スムースシャインドライヤー」ともに1万3200円。「スムースシャイン」シリーズは、「SALONIA」初のプレミアムラインとして、「スムースシャイン ストレートヘアアイロン」は2023年、「スムースシャインドライヤー」は2024年に発売された。「スムースシャイン ストレートヘアアイロン」はブラック、グレー、ピンクの3色、「スムースシャインドライヤー」はブラック、グレー、ホワイト、ピンクの4色展開となっている。ブラウン系のカラーは、「SALONIA」のスタンダードラインでも人気があり、限定カラー人気第1位のベージュカラーは2023年に定番化された。今回、発売されるドン・キホーテ限定のココアブラウンは、より高級感のある深めのブラウンカラーとマットな質感を採用して、ナチュラルな印象に仕上げている。